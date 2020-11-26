890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бизнесмен пришел на свадьбу с шестью беременными от него подругами (ВИДЕО) 1
26.11.2020 23:30
Очередной рекорд по числу заражений коронавирусом зарегистрирован в Карелии 18
Сегодня 09:18
Мошенники вновь обогатились за счет доверчивых жителей Карелии на 1,5 млн рублей 1
26.11.2020 18:00
В матерном словаре россиян ожидается пополнение из-за коронавируса, считает филолог 1
26.11.2020 21:30
Водитель иномарки разбил машину скорой помощи в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 8
Сегодня 09:07
Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным днем
26.11.2020 19:40

Новогоднюю ёлку с шатром начали устанавливать в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
15:09, 27 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Петрозаводска начали готовить к праздникам раньше обычного, сообщили в администрации города.

Компания "Карелстройуправление" приступила к установке главной новогодней ёлки Петрозаводска. 18-метровое искусственное дерево займёт своё традиционное место на площади Кирова. Подрядчик уже собрал нижнюю часть конструкции.


© Николай Смирнов / Столица на Онего

В этом году символ праздника в центре карельской столицы планируется дополнительно украсить большим световым шатром из гирлянд. Кроме того, в разных районах города появится 16 искусственных и натуральных елей.

Впервые декоративные деревья планируют установить в парке Железнодорожников в Первомайском районе, в скверах Михаила Калинина на Голиковке и Машиностроителей в Октябрьском районе. Появятся искусственные ели также на аллеях: Берёзовой на Древлянке и Дружбы на Ключевой.

Смонтируют декоративные деревья в скверах Кукковский Петух, Бородинском на Зареке и Кинотеатра Искра на Перевалке.


© Николай Смирнов / Столица на Онего

Кроме того, подрядчик разместит искусственные ели на Онежской набережной в створе проспекта Ленина, на Главной площади в Соломенном, а также в парках Удега на Птицефабрике и Ямка в центре города.

Три натуральных дерева со световым оформлением установят на Боровой улице в Железнодорожном районе (у домов № 5 и № 7), на улице Жуковского в Сулажгоре (у дома № 63), а также на Кирпичной площади в районе Сулажгорского Кирпичного Завода (у дома № 11 на одноимённой улице).

По условиям контракта подрядчик должен будет завершить все работы до 15 декабря.


© Николай Смирнов / Столица на Онего

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Копатыч
2020-11-27 15:43:53
Здрасте ......а .-Новый год и это в ноябре то месяца .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
23.11.2020, 13:10
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу

Аналитика

25.11.2020 15:15
Политкухня
В чем подозревают Белугу 10
Известный предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 4
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 13
23.11.2020 15:00
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»