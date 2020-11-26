Новогоднюю ёлку с шатром начали устанавливать в Петрозаводске (ФОТО)

Петрозаводска начали готовить к праздникам раньше обычного, сообщили в администрации города.

Компания "Карелстройуправление" приступила к установке главной новогодней ёлки Петрозаводска. 18-метровое искусственное дерево займёт своё традиционное место на площади Кирова. Подрядчик уже собрал нижнюю часть конструкции.



© Николай Смирнов / Столица на Онего

В этом году символ праздника в центре карельской столицы планируется дополнительно украсить большим световым шатром из гирлянд. Кроме того, в разных районах города появится 16 искусственных и натуральных елей.

Впервые декоративные деревья планируют установить в парке Железнодорожников в Первомайском районе, в скверах Михаила Калинина на Голиковке и Машиностроителей в Октябрьском районе. Появятся искусственные ели также на аллеях: Берёзовой на Древлянке и Дружбы на Ключевой.

Смонтируют декоративные деревья в скверах Кукковский Петух, Бородинском на Зареке и Кинотеатра Искра на Перевалке.



© Николай Смирнов / Столица на Онего

Кроме того, подрядчик разместит искусственные ели на Онежской набережной в створе проспекта Ленина, на Главной площади в Соломенном, а также в парках Удега на Птицефабрике и Ямка в центре города.

Три натуральных дерева со световым оформлением установят на Боровой улице в Железнодорожном районе (у домов № 5 и № 7), на улице Жуковского в Сулажгоре (у дома № 63), а также на Кирпичной площади в районе Сулажгорского Кирпичного Завода (у дома № 11 на одноимённой улице).

По условиям контракта подрядчик должен будет завершить все работы до 15 декабря.



© Николай Смирнов / Столица на Онего