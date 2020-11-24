Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу

Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.

Задержание, пожалуй, самого известного в Карелии предпринимателя Леонида Белуги наделало много шума. Поскольку ни одна из силовых структур не дала даже краткого комментария по уголовному делу, возникла почва для самых разнообразных слухов и домыслов. Остались вопросы, в каком статусе находится Леонид Белуга, в чем конкретно его подозревают, сотрудничает ли он со следствием. И вот, какую информацию удалось получить.

Задержанный 17 ноября и почти двое суток содержавшийся в ИВС полиции Петрозаводска известный карельский предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания во время его допросов. Эту информацию нам подтвердили, как в окружении самого Белуги, так и наши источники в правоохранительных органах. По словам его знакомых, Белуга сообщил, что его допрашивали по факту дачи им взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку, однако он этого правоохранителям не подтвердил.

Аналогичную информацию об отказе Леонида Белуги давать показания нам подтвердили и источники в правоохранительных органах. Наши собеседники сообщили, что Белуга остался подозреваемым, и в карельском Следкоме с него взяли подписку о невыезде. Обращаться в суд с ходатайством об аресте Леонида Белуги либо избрании ему другой меры пресечения, следствие не стало.

В чем конкретно подозревают Леонида Белугу, читайте в материале Светланы Лысенко.