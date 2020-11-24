890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске автомобиль жестко сбил мужчину, выбежавшего на красный свет (ВИДЕО) 2
Сегодня 11:07
Число умерших от коронавируса в Карелии приближается к 100 7
Сегодня 08:57
Близнецы родились с разницей в два года
24.11.2020 23:30
Труп мужчины обнаружен в автомобиле в Петрозаводске 1
Сегодня 10:29
Полиция Петрозаводска арестовала молодого человека, избившего мужчину на остановке 3
24.11.2020 17:05
Снежная буря надвигается на Карелию
Сегодня 12:57

Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу

Новости. Общество
15:40, 25 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.

Задержание, пожалуй, самого известного в Карелии предпринимателя Леонида Белуги наделало много шума. Поскольку ни одна из силовых структур не дала даже краткого комментария по уголовному делу, возникла почва для самых разнообразных слухов и домыслов. Остались вопросы, в каком статусе находится Леонид Белуга, в чем конкретно его подозревают, сотрудничает ли он со следствием. И вот, какую информацию удалось получить.  

Задержанный 17 ноября и почти двое суток содержавшийся в ИВС полиции Петрозаводска известный карельский предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания во время его допросов. Эту информацию нам подтвердили, как в окружении самого Белуги, так и наши источники в правоохранительных органах. По словам его знакомых, Белуга сообщил, что его допрашивали по факту дачи им взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку, однако он этого правоохранителям не подтвердил.

Аналогичную информацию об отказе Леонида Белуги давать показания нам подтвердили и источники в правоохранительных органах. Наши собеседники сообщили, что Белуга остался подозреваемым, и в карельском Следкоме с него взяли подписку о невыезде. Обращаться в суд с ходатайством об аресте Леонида Белуги либо избрании ему другой меры пресечения, следствие не стало.

В чем конкретно подозревают Леонида Белугу, читайте в материале Светланы Лысенко.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-25 15:54:22
Фигня. Зачем ему мараться?
Копатыч
2020-11-25 15:48:33
Продолжение следует ????????????????????????????
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула
19.11.2020, 18:51
Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»