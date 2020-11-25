Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии растет число тяжелых пациентов с коронавирусом 10
25.11.2020 09:30
Ради экономии бюджета надо сокращать госучреждения, считают в парламенте Карелии 4
25.11.2020 15:08
Число умерших от коронавируса в Карелии приближается к 100 7
25.11.2020 08:57
Труп мужчины обнаружен в автомобиле в Петрозаводске 1
25.11.2020 10:29
Оперштаб Карелии попытался оправдаться за смерть ученого Логинова 27
25.11.2020 11:06
В чем подозревают Белугу 6
25.11.2020 15:15

Карелия вошла в число регионов с наибольшим ростом преступности

Новости. Общество
07:15, 26 Ноября 2020
фото: © Петр Ковалев/ТАСC
Загрузка...

Карелия вошла в десятку регионов-лидеров по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений, сообщает ТАСС.

В МВД назвали регионы с наибольшими темпами прироста числа преступлений. Карелия вошла в десятку лидеров. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД России за январь-октябрь этого года, сообщает ТАСС.

Севастополь, Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в тройку лидеров среди регионов России по темпам прироста преступлений с начала года.

Так, в Севастополе темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 44,3%, в Санкт-Петербурге - 24,9%, в Ленинградской области - 13,1%.

Кроме того, в десятку лидеров также вошли Смоленская, Липецкая, Костромская, Новгородская, Калужская области, Карелия и Псковская область, где прирост составил 9,2%.

Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений за отчетный период зафиксировано в Чечне (на 18,8%), Северной Осетии (на 17,5%) и Адыгее (на 13,9%).

По данным МВД, всего с начала года в России было совершено 1,7 млн преступлений, что на 1,1% выше показателей аналогичного периода 2019 года. Количество зарегистрированных преступлений выросло в 52 регионах России, снизилось в 33 регионах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
19.11.2020, 18:51
Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»