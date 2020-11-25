Автобусы изменят свой маршрут и пойдут в Соломенное и районы новостроек Петрозаводска

В карельской столице несколько автобусов изменят свои маршруты и пойдут в Соломенное, на Древлянку-7, на улицу Энтузиастов, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня в администрации карельской столицы состоялось заседание транспортной комиссии. На нём специалисты муниципалитета, депутаты Петросовета, а также представители карельского Ространснадзора и транспортных предприятий обсудили возможность изменения городских автобусных маршрутов. Нововведения призваны улучшить сообщение, в том числе снизить интервалы между транспортом, особенно в период действия противоэпидемиологических мер. По данным вопросам в администрацию приходят многочисленные обращения граждан.

На совещании согласовано изменение с 1 декабря трёх городских маршрутов. Так, автобусы № 14 теперь будут следовать от Древлянки до Соломенного, а не до Октябрьского района. Благодаря этому до отдалённой части Петрозаводска начнут дополнительно ходить более десяти единиц транспорта, что значительно уменьшит время ожидания.

Маршрут автобусов № 17 также продлили. Конечная станция общественного транспорта переместится с улицы Попова на Древлянку-7. Это улучшит доступность активно растущего района.

Автобусы № 12 от Древлянки-7 будут следовать не на Ключевую, а на Кукковку, до улицы Энтузиастов. Это наладит прямое сообщение между новыми районами. На Ключевую по практически идентичному маршруту продолжит движение троллейбус № 1. Напомним, что в период действия ограничений по коронавирусу на него выведены дополнительные машины.

Кроме того, у автобусов №№ 4, 12, 14 и 17 изменится расписание: скорректированы интервалы и время выхода в рейс (в приложении). Маршруты № 1 и № 15 в связи с невостребованностью временно приостановят свою работу.

Машины переведут на другие рейсы. Изменения вступают в силу на период действия ограничительных мер, введенных Распоряжением главы Республики Карелия. В будущем специалисты рассмотрят возможность сохранить обновлённые маршруты на постоянной основе.

С путями следования указанных автобусов и их расписаниями можно ознакомиться в приложении на сайте администрации Петрозаводска.