890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Минфин объяснил, куда ушли 5,6 млрд рублей, выделенных на борьбу с коронавирусом в Карелии 9
Сегодня 12:21
Двухлетний ребенок выпал с 13-го этажа и выжил (ВИДЕО)
25.11.2020 21:30
"Вежливо объяснять": Парфенчиков обратился к продавцам в магазинах по поводу запрета для стариков 11
Сегодня 13:26
За сутки от коронавируса в Петрозаводске скончались 43-летний мужчина и 82-летняя женщина 12
Сегодня 09:08
Автомобиль снес дорожный знак и чуть не сбил пешехода после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 09:53
В Карелии установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки 11
Сегодня 09:09

Автобусы изменят свой маршрут и пойдут в Соломенное и районы новостроек Петрозаводска

Новости. Общество
15:04, 26 Ноября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

В карельской столице несколько автобусов изменят свои маршруты и пойдут в Соломенное, на Древлянку-7, на улицу Энтузиастов, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня в администрации карельской столицы состоялось заседание транспортной комиссии. На нём специалисты муниципалитета, депутаты Петросовета, а также представители карельского Ространснадзора и транспортных предприятий обсудили возможность изменения городских автобусных маршрутов. Нововведения призваны улучшить сообщение, в том числе снизить интервалы между транспортом, особенно в период действия противоэпидемиологических мер. По данным вопросам в администрацию приходят многочисленные обращения граждан.

На совещании согласовано изменение с 1 декабря трёх городских маршрутов. Так, автобусы № 14 теперь будут следовать от Древлянки до Соломенного, а не до Октябрьского района. Благодаря этому до отдалённой части Петрозаводска начнут дополнительно ходить более десяти единиц транспорта, что значительно уменьшит время ожидания.

Маршрут автобусов № 17 также продлили. Конечная станция общественного транспорта переместится с улицы Попова на Древлянку-7. Это улучшит доступность активно растущего района.

Автобусы № 12 от Древлянки-7 будут следовать не на Ключевую, а на Кукковку, до улицы Энтузиастов. Это наладит прямое сообщение между новыми районами. На Ключевую по практически идентичному маршруту продолжит движение троллейбус № 1. Напомним, что в период действия ограничений по коронавирусу на него выведены дополнительные машины.

Кроме того, у автобусов №№ 4, 12, 14 и 17 изменится расписание: скорректированы интервалы и время выхода в рейс (в приложении). Маршруты № 1 и № 15 в связи с невостребованностью временно приостановят свою работу.

Машины переведут на другие рейсы. Изменения вступают в силу на период действия ограничительных мер, введенных Распоряжением главы Республики Карелия. В будущем специалисты рассмотрят возможность сохранить обновлённые маршруты на постоянной основе.

С путями следования указанных автобусов и их расписаниями можно ознакомиться в приложении на сайте администрации Петрозаводска. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Chel
2020-11-26 17:00:32
В каком приложении??!!!
"С расписанием маршрутов № 4, 12,14, 17 можно ознакомиться, пройдя по ссылке. Пути следования также увидите в документе." Не открывается. Живём на "луне", почему сняли 12. Мы против
Изя
2020-11-26 16:46:39
Хоть какая то положительная " движуха" со стороны мэрии , такого давно не было )))) :)
Os
2020-11-26 15:23:34
Сейчас с Зареки пойдут жалобы и все обратно вернут.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»