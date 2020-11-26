Очередной рекорд по числу заражений коронавирусом зарегистрирован в Карелии

За минувшие сутки в республике выявлено 399 случаев COVID-19, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В Карелии установлен новый рекорд с начала пандемии по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 выявлен у 399 человек. Накануне этот показатель был на уровне 388.

Из 399 инфицированных заболели 372 человека, из них 30 имеют симптомы средней тяжести, 10 находятся в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 141 человек, в Пряжинском районе – 9 человек (Пряжа – 8, село Святозеро – 1), в Сегеже – 21 человек, в Кондопоге – 12 человек, в Прионежском районе – 25 человек (поселок Мелиоративный– 4, СНТ «Сфера» – 1, поселок Шуя –4, поселок Ладва – 5, поселок Новая Вилга – 3, деревня Бесовец – 3, село Шелтозеро – 3,поселок Пухта – 1, деревня Маткачи – 1), в Костомукше – 111 человек, в Пудожском районе – 4 человека (Пудож – 3, поселок Шальский – 1), в Сортавале – 2 человека, в Калевальском районе – 1 человек (поселок Кепа), в Медвежьегорском районе – 37 человек (Медвежьегорск – 29, село Великая Губа – 5, поселок Пиндуши – 1, деревня Лумбуши – 1, село Челмужи – 1), в Олонецком районе – 11 человек (поселок Ильинский – 9, село Видлица - 2), в Суоярвском районе – 6 человек (Суоярви – 5, поселок Лоймола – 1), в Беломорском районе – 10 человек (Беломорск – 9, поселок Сосновец – 1), в Лоухском районе – 4 человека (поселок Лоухи – 2, поселок Сосновый – 2), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Ласанен), в Кеми – 4 человека.

На 27 ноября зарегистрировано еще две смерти от коронавируса.

За сутки выздоровели 343 человека.





Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2198,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1491 случай, по Северо-Западу – 1873,4.

Всего с начала пандемии инфекция в Карелии выявлена у 14285 человек, выписались после болезни 7906 пациентов. Общее число умерших больных с коронавирусом в республике составило на 27 ноября 96 человек.

Ранее сообщалось, что бригада врачей из других регионов будет работать на вызовах в поликлиниках Петрозаводска в условиях роста заболеваемости коронавирусом.