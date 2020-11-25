В Карелии установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

За последние сутки в республике выявлено 388 случаев COVID-19, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В Карелии коронавирусная инфекция установила новый абсолютный максимум – за сутки COVID-19 выявлен у 388 человек. Предыдущий рекорд – 386 случаев – был установлен 13 ноября.

Из 388 инфицированных заболевших – 346 человек, из них 55 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 138 человек, в Пряжинском районе – 18 человек (поселок Чална – 1, поселок Верхние Важины – 1, поселок Эссойла – 11, село Святозеро – 2, село Ведлозеро – 3), в Сегежском районе – 29 человек (Сегежа – 20, поселок Волдозеро – 2, поселок Надвоицы – 4, поселок Черный Порог – 1, поселок Идель – 1, поселок Валдай – 1), в Кондопоге – 23 человека, в Прионежском районе – 34 человека (поселок Кварцитный – 2, СНТ "Урочище" – 1, СНТ "Лососинка" – 1, СНТ "Нелукса" – 1, село Деревянное – 2, поселок Ладва – 5, поселок Новая Вилга – 8, деревня Бесовец – 1, село Шелтозеро – 1, поселок Ладва-Ветка – 8, деревня Ужесельга -2), в Костомукше – 40 человек, в Пудоже – 6 человек, в Сортавальском районе – 25 человек (Сортавала – 20, поселок Вяртсиля – 1, поселок Хюмпеля –3, поселок Хелюля – 1), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Боровой), в Медвежьегорском районе – 24 человека (Медвежьегорск – 19, село Толвуя – 1, ст. Масельская -1, деревня Кажма – 1, село Великая Губа – 1, поселок Повенец – 1), в Олонецком районе – 12 человек (Олонец – 9, поселок Ильинский – 1, деревня Тукса -1, деревня Верховье – 1), в Суоярви – 4 человека, в Беломорске – 17 человек, в Муезерском районе – 17 человек (поселок Ледмозеро – 4, поселок Тумба – 1, поселок Лендеры – 6, село Ругозеро – 6).

За сутки выздоровели еще 432 человека.





Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2141 случай на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1473,6 случая, по Северо-Западу – 1851,3.

Всего с начала пандемии в Карелии заразились коронавирусом 6910 человек, справились с болезнью 4595 пациентов.

Накануне число заразившихся коронавирусом в республике увеличилось на 351 человека.