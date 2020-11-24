За сутки в Карелии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 351 человека

Общее количество инфицированных COVID-19 в Карелии на 25 ноября составляет 13498 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки подтверждены три летальных исхода. Таким образом, число умерших от коронавируса в Карелии достигло 92 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 351 человека. Из этого числа заболевших – 340 человек, из них 72 имеют симптомы средней тяжести, 13 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 25 ноября составляет 13498 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 205 человек, в Пряжинском районе – 4 человека (поселок Матросы – 3, село Святозеро – 1), в Сегежском районе – 11 человек (Сегежа – 10, поселок Волдозеро – 1), в Кондопожском районе – 38 человек (Кондопога – 26, поселок Березовка - 2, поселок Гирвас – 1, село Спасская Губа – 1, деревня Готнаволок – 1, село Кончезеро – 7), в Прионежском районе – 8 человек (поселок Ладва – 2, деревня Косалма – 1, поселок Новая Вилга – 1, поселок Шуя – 2, СНТ "Сфера" – 1, СНТ "Бесовец" –1), в Костомукше – 57 человек, в Пудожском районе – 6 человек (Пудож– 5, поселок Кривцы – 1), в Сортавальском районе – 8 человек (Сортавала – 5, поселок Вяртсиля – 3), в Питкярантском районе – 7 человек (Питкяранта – 3, поселок Ляскеля – 2, поселок Харлу – 1, деревня Янис – 1), в Кеми – 1 человек, в Калевальском районе – 6 человек (Калевала – 4, поселок Боровой – 2).

Выздоровели – 7131 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 303 пациента: в Петрозаводске - 186, в Пудожском районе –10, в Калевальском районе – 4, в Кемском районе – 2, в Кондопожском районе – 35, в Медвежьегорском районе – 7, в Прионежском районе – 12, в Сортавальском районе – 1, в Сегежском районе –12, в Костомукше – 10, в Муезерском районе – 1, в Олонецком районе – 2, в Беломорском районе – 2, в Лахденпохском районе – 2, в Питкярантском районе – 2, в Пряжинском районе – 13, в Суоярвском районе – 2.





Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2082 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1457,5 случая, по Северо-Западу – 1823,6.