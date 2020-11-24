890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Белка наелась забродивших груш и опьянела (ВИДЕО)
24.11.2020 21:30
Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников уехал жить в Арабские Эмираты 34
24.11.2020 12:42
Лекарства для лечения на дому пациентов с коронавирусом поступают в медорганизации Карелии 4
24.11.2020 18:34
Злоумышленники в Петрозаводске провалились в люк, крышку которого украли (ВИДЕО) 5
24.11.2020 16:17
Внедорожники HAVAL покоряют карельские дороги
24.11.2020 12:47
Близнецы родились с разницей в два года
24.11.2020 23:30

За сутки в Карелии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 351 человека

Новости. Общество
09:01, 25 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Кирилл Брага
Загрузка...

Общее количество инфицированных COVID-19 в Карелии на 25 ноября составляет 13498 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки подтверждены три летальных исхода. Таким образом, число умерших от коронавируса в Карелии достигло 92 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 351 человека. Из этого числа заболевших – 340 человек, из них 72 имеют симптомы средней тяжести, 13 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 25 ноября составляет 13498 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 205 человек, в Пряжинском районе – 4 человека (поселок Матросы – 3, село Святозеро – 1), в Сегежском районе – 11 человек (Сегежа – 10, поселок Волдозеро – 1), в Кондопожском районе – 38 человек (Кондопога – 26, поселок Березовка - 2, поселок Гирвас – 1, село Спасская Губа – 1, деревня Готнаволок – 1, село Кончезеро – 7), в Прионежском районе – 8 человек (поселок Ладва – 2, деревня Косалма – 1, поселок Новая Вилга – 1, поселок Шуя – 2, СНТ "Сфера" – 1, СНТ "Бесовец" –1), в Костомукше – 57 человек, в Пудожском районе – 6 человек (Пудож– 5, поселок Кривцы – 1), в Сортавальском районе – 8 человек (Сортавала – 5, поселок Вяртсиля – 3), в Питкярантском районе – 7 человек (Питкяранта – 3, поселок Ляскеля – 2, поселок Харлу – 1, деревня Янис – 1), в Кеми – 1 человек, в Калевальском районе – 6 человек (Калевала – 4, поселок Боровой – 2).

Выздоровели – 7131 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 303 пациента: в Петрозаводске - 186, в Пудожском районе –10, в Калевальском районе – 4, в Кемском районе – 2, в Кондопожском районе – 35, в Медвежьегорском районе – 7, в Прионежском районе – 12, в Сортавальском районе – 1, в Сегежском районе –12, в Костомукше – 10, в Муезерском районе – 1, в Олонецком районе – 2, в Беломорском районе – 2, в Лахденпохском районе – 2, в Питкярантском районе – 2, в Пряжинском районе – 13, в Суоярвском районе – 2.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2082 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1457,5 случая, по Северо-Западу – 1823,6.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула
19.11.2020, 18:51
Женщина разбилась в Петрозаводске, упав с 6 этажа

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»