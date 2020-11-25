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На помощь медикам Карелии приедут врачи из других регионов

Новости. Общество
13:26, 26 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Бригада врачей из других регионов будет работать на вызовах в поликлиниках Петрозаводска в условиях роста заболеваемости коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Выступая на очередном заседании Заксобрания Карелии, министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о приезде в Карелию врачей из других регионов, которые будут работать в поликлиниках Петрозаводска, в том числе, обслуживать вызовы на дом.

По словам Охлопкова, бригаду из 15 врачей в Карелию посылает Минздрав Российской Федерации, поскольку в республике наблюдается нехватка кадров в амбулаторно-поликлиническом звене.  

Приезжие врачи будут работать в поликлиниках №1 и №4 Петрозаводска.

По словам Охлопкова, медики будут проживать в санатории "Белые ключи" и обеспечиваться трехразовым питанием.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-26 13:52:23
В Карелии нехватка врачей??? Это после массовой оптимизации такое случилось???
кир
2020-11-26 13:46:33
Закрыть самобытный медицинский институт, бывший медфак. Пользы от него нет. :)
Гость
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