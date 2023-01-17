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Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
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Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
17:08, 15 Февраля 2023

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В компании «Баренц Групп» рассказали об основных преимуществах высотного дома «Онегин», который строится в Петрозаводске всего в 5 минутах от Онежской набережной.

В Петрозаводске, на пересечении улиц Ригачина и Державина, всего в 5 минутах от Онежской набережной, компания «Баренц Групп» строит необычный высотный дом под названием «Онегин» (Onegin).

Это название — не только отсылка к герою бессмертного произведения Пушкина, но и, в первую очередь, — географическое обозначение жилого комплекса, который видовыми квартирами будет выходить прямо на Онежское озеро.

Специалист отдела новостроек компании «Баренц Групп» подробно рассказала о новом доме и его главных особенностях.

Близость к набережной, панорамные виды на Онего практически из каждой квартиры и большой подземный паркинг — вот далеко не полный их перечень.  К ним можно добавить собственную газовую котельную, которая будет отапливать дом и круглый год обеспечивать жильцов горячей водой вне зависимости от сезонных отключений. Кроме этого, в районе, где строится «Онегин», — развитая и удобная инфраструктура — рядом Державинский лицей, поликлиника, набережная и парк, школы, детские сады, магазины — в шаговой доступности, много остановок общественного транспорта.

Но обо всем — по порядку.

За более подробной информацией по наличию квартир в новом доме и их стоимости можно обратиться к специалистам отдела продаж «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж компании «Баренц Групп». В офисе компании вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

 

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН». 
Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А. ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042. 
Проектные декларации на сайте Barenz.group

 

Реклама /  ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН» / ИНН1001353360

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