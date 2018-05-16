Гоген Солнцев показал нежные поцелуи с 63-летней женой

Скандальный известный 37-летний Гоген Солнцев привел 63-летнюю жену в телешоу к Андрею Малахову.

Гоген Солнцев, бывший участник реалити-шоу "Дом-2", настоящей кузницы фриков для российского шоу-бизнеса, пришел рассказать о своем семейном счастье, пишет uznayvse.

Больше всего внимания на шоу привлек не сам факт женитьбы Гогена Солнцева на Екатерине Терешкович, а то, что сейчас происходит с его матерью — мама Ильи (таково настоящее имя Гогена) проходит непростой период реабилитации после перенесенного инсульта.

В это самое время Гоген публикует нежные фото воркующих влюбленных с Кипра, где они проводят медовый месяц. Инстаграм-аккаунт Солнцева переполнен селфи целующихся и обнимающихся молодоженов.

"Молодая была немолода" — таков основной посыл нового выпуска шоу Андрея Малахова.