Голос «робота», отвечающего на звонки в МФЦ, назовут именем Мефоций, если жители Карелии согласны

МФЦ Карелии предложил жителям республики выбрать имя для виртуального помощника, который будет давать клиентам консультации по телефону.

Свое мнение жители смогут высказать в ходе онлайн-голосования. На выбор предлагается четыре варианта имени: Мефоций, Айно, Мила и Петр.

«В сентябре в тестовом режиме мы запускаем виртуального помощника, благодаря которому можно будет узнать статус дела, получить информацию по услуге и записаться на приём посредством популярных мессенджеров или телефонного звонка в любое время и в любом месте. Виртуальный помощник сможет консультировать в рамках своей базы данных по наиболее популярным услугам, режиму работы и адресам отделов, если в базе данных ответ будет отсутствовать, виртуальный помощник переведёт звонок на оператора» — пояснил директор МФЦ Сергей Седлецкий.