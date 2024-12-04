В карельском МФЦ изменился номер телефона для заявителей

Теперь жители могут задать интересующие вопросы по бесплатной горячей линии.
Номер телефона для заявителей изменился в карельском МФЦ, сообщили в паблике администрации Петрозаводска.
В МФЦ республики изменился номер телефона для заявителей. Теперь жители могут задать интересующие вопросы по бесплатной горячей линии: 8 (800) 201-50-01.
В сообществе напомнили, что запись на прием доступна:
— на официальном сайте;
— в мобильном приложении «Мои Документы.Онлайн»;
— в отделе предоставления услуг;
— по телефону: 8 (800) 201-50-01;
— с помощью бота в Телеграм.
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