В карельском МФЦ изменился номер телефона для заявителей

Теперь жители могут задать интересующие вопросы по бесплатной горячей линии.

Номер телефона для заявителей изменился в карельском МФЦ, сообщили в паблике администрации Петрозаводска.

В МФЦ республики изменился номер телефона для заявителей. Теперь жители могут задать интересующие вопросы по бесплатной горячей линии: 8 (800) 201-50-01.

В сообществе напомнили, что запись на прием доступна:

— на официальном сайте;

— в мобильном приложении «Мои »;

— в отделе предоставления услуг;

— по телефону: 8 (800) 201-50-01;

— с помощью бота в Телеграм.