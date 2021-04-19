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Голые влюбленные погнались за угонщиками и отбили свой автомобиль

Новости. Общество
23:30, 19 Апреля 2021
фото: страница Gregory May в Facebook
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Обнаженная пара погналась за пытавшимися похитить их автомобиль грабителями в австралийском городе Кунунарра, штат Западная Австралия.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт радиостанции 6PR.

В понедельник, 12 апреля, в два часа ночи Грегори Мэй (Gregory May) и его возлюбленная Сайя Линнаджерви (Saija Linnajaervi) проснулись от звука работающего мотора их автомобиля. Мэй рассказал, что заметил двух подростков, которые пытались похитить их пикап. Чтобы не позволить грабителям скрыться, влюбленные выпрыгнули из кровати и бросились в погоню.

«Абсолютно голые, мы выбежали на улицу и увидели, как он уезжает. Мы погнались за ним», — пояснил Мэй.

Австралиец сумел догнать автомобиль и запрыгнуть на подножку. Он открыл водительскую дверь и напугал сидевшего за рулем угонщика. Тот надавил на газ в надежде скрыться.

«Они врезались в другую машину, в мусорный бак, а затем в забор, когда пытались сбросить меня с автомобиля. Но я сумел забраться в салон, вырубить водителя и остановить автомобиль», — подчеркнул мужчина.

В результате попытки угона автомобиль получил повреждения. Подростки скрылись с места происшествия.

Мэй отделался порезом на руке. Он подчеркнул, что несмотря на этот инцидент, он намерен продолжить спать голышом. «Я 20 лет сплю без одежды и не собираюсь что-то менять», — заявил он.

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