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Гонки лыжников прошли в Петрозаводске при крепком морозе и сильном ветре (ФОТО)

Новости. Спорт
10:50, 22 Февраля 2021
фото: группа "Петрозаводск спортивный" / https://vk.com/vk_sportptz
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В Петрозаводске в морозную погоду прошли Чемпионат и Первенство города по лыжным гонкам.

Лыжники Петрозаводска определили сильнейших в Чемпионате и Первенстве столицы Карелии, сообщили в городской администрации. Как отметили в группе "Петрозаводск спортивный", это были  "мужественные гонки, потому как не только крепкий морозец, но и сильный ветер отправляли спортсменов на старт".

Масс-старт классическим стилем проходил на трассах спортивного комплекса "Курган", где лыжня давала возможность поймать отличную скорость. Федерация лыжных гонок Карелии провела старты оперативно, так что в полдень сильнейшие уже поднимались на пьедестал.

Спортсмены четырёх возрастных категорий включились в борьбу за призовые места. Как отметила главный судья соревнований Марина Мельянцева, гонки стали отборочными перед народным лыжным праздником Карелии, который в 52-й раз пройдёт на "Кургане" 27-28 февраля. 

У девочек 2003-2004 годов рождения на дистанции 5 км призовые места поделили воспитанницы Республиканской спортивной школы олимпийского резерва. Победила Екатерина Кузляева. На 2-м месте Александра Асилевич. Валерия Иванова – на 3-м месте. У юношей этого возраста на 10 км лучший результат показал Николай Бондаренко. Кстати, Катерина и Николай тренируются у Елены Назаровой. На 2-м месте у юношей – Александр Тризно. На 3-м Игорь Хворов.



 У девочек помладше выиграла гонку на 3 км Анна Корякова. На 2-месте Дарья Бортник. Третий результат у Елизаветы Круць. Фёдор Чепик выиграл у юношей этой группы, где было наибольшее количество участников. Максим Симанов на 2-м месте. На 3-м Никита Рудый.



 Гонку на 5 км среди женщин выиграла мастер спорта по лыжным гонкам Наталья Жукова. Второй была Ирина Мещерякова. Кандидат в мастера спорта Ксения Богданова – на 3-м месте. В возрастной категории мужчин победитель на 10 км - Данил Катаев. Второй результат в тройке лидеров показал Иван Сергеев. Кандидат в мастера спорта Станислав Галеев – на 3-м месте. 

Напомним, на "Кургане" 22 февраля начинается лыжный фестиваль KareliaSkiFest.

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