Гонки лыжников прошли в Петрозаводске при крепком морозе и сильном ветре (ФОТО)

В Петрозаводске в морозную погоду прошли Чемпионат и Первенство города по лыжным гонкам.

Лыжники Петрозаводска определили сильнейших в Чемпионате и Первенстве столицы Карелии, сообщили в городской администрации. Как отметили в группе "Петрозаводск спортивный", это были "мужественные гонки, потому как не только крепкий морозец, но и сильный ветер отправляли спортсменов на старт".

Масс-старт классическим стилем проходил на трассах спортивного комплекса "Курган", где лыжня давала возможность поймать отличную скорость. Федерация лыжных гонок Карелии провела старты оперативно, так что в полдень сильнейшие уже поднимались на пьедестал.



Спортсмены четырёх возрастных категорий включились в борьбу за призовые места. Как отметила главный судья соревнований Марина Мельянцева, гонки стали отборочными перед народным лыжным праздником Карелии, который в 52-й раз пройдёт на "Кургане" 27-28 февраля.

У девочек 2003-2004 годов рождения на дистанции 5 км призовые места поделили воспитанницы Республиканской спортивной школы олимпийского резерва. Победила Екатерина Кузляева. На 2-м месте Александра Асилевич. Валерия Иванова – на 3-м месте. У юношей этого возраста на 10 км лучший результат показал Николай Бондаренко. Кстати, Катерина и Николай тренируются у Елены Назаровой. На 2-м месте у юношей – Александр Тризно. На 3-м Игорь Хворов.





У девочек помладше выиграла гонку на 3 км Анна Корякова. На 2-месте Дарья Бортник. Третий результат у Елизаветы Круць. Фёдор Чепик выиграл у юношей этой группы, где было наибольшее количество участников. Максим Симанов на 2-м месте. На 3-м Никита Рудый.





Гонку на 5 км среди женщин выиграла мастер спорта по лыжным гонкам Наталья Жукова. Второй была Ирина Мещерякова. Кандидат в мастера спорта Ксения Богданова – на 3-м месте. В возрастной категории мужчин победитель на 10 км - Данил Катаев. Второй результат в тройке лидеров показал Иван Сергеев. Кандидат в мастера спорта Станислав Галеев – на 3-м месте.

Напомним, на "Кургане" 22 февраля начинается лыжный фестиваль KareliaSkiFest.