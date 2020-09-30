Госдума одобрила в первом чтении законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении депутатский законопроект о возможности отключения от обслуживания сотовых номеров в местах лишения свободы.

Законопроект разработан главами трех думских комитетов Василием Пискаревым, Александром Хинштейном и Павлом Крашенинниковым, передает ТАСС. Предлагается наделить исправительные учреждения правом на обращение к оператору с просьбой "о прекращении оказания услуг связи юридическим и физическим лицам в случаях выявления незаконного использования выделенных им абонентских номеров на территории учреждений, исполняющих наказания". Речь идет об исправительных и воспитательных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждения, в отдельных случаях - следственных изоляторах.

Операторы связи будут обязаны прекратить обслуживание таких номеров на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа уголовно-исправительной системы, в ведении которого находится исправительное учреждение.

Авторы инициативы указывают, что, несмотря на действующий запрет для заключенных иметь при себе средства связи, в 2018 году в учреждениях уголовно-исправительной системы их было изъято более 56 тысяч, а за попытку передачи телефона на режимной территории были задержаны более пяти тысяч человек. Депутаты отмечают, что мобильные в местах лишения свободы часто используются для совершения мошенничеств, оказания давления на свидетелей, координации действий находящихся на свободе членов ОПГ.