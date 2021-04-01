Господдержка инновационного бизнеса планируется в Карелии

Инновационные бизнес-проекты в Карелии в 2021 году получат финансирование государственного Фонда венчурных инвестиций.

Об этом сообщил директор Фонда Борис Валит в интервью, опубликованном на официальном сайте министерства экономического развития Карелии.

"В этом году мы начнём активную деятельность по поиску, отбору, экспертизе и финансированию инновационных проектов, проведём встречи с авторами инновационных идей. Фонд рассмотрит не менее 50 инновационных проектов. Планируем, что пять из них получат финансирование уже в этом году", - рассказал Валит.

О других возможностях господдержки инновационных бизнес-проектов читайте в интернет-газете "Вести Карелии".