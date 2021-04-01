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Господдержка инновационного бизнеса планируется в Карелии

Новости. Экономика
09:30, 02 Апреля 2021
фото: pixabay
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Инновационные бизнес-проекты в Карелии в 2021 году получат финансирование государственного Фонда венчурных инвестиций.

Об этом сообщил директор Фонда Борис Валит в интервью, опубликованном на официальном сайте министерства экономического развития Карелии.

"В этом году мы начнём активную деятельность по поиску, отбору, экспертизе и финансированию инновационных проектов, проведём встречи с авторами инновационных идей. Фонд рассмотрит не менее 50 инновационных проектов. Планируем, что пять из них получат финансирование уже в этом году", - рассказал Валит.

О других возможностях господдержки инновационных бизнес-проектов читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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