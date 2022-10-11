Гостиничный бизнес, общепит и ремонт автотранспорта стали лидерами по росту инвестиций в Карелии

На развитие экономики и социальной сферы республики в январе–сентябре 2022 года было направлено 56,3 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Об этом сообщает Карелиястат.

Инвестиции преимущественно направлялись на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инвентаря и других объектов, а также на строительство зданий, сооружений и на улучшение земель.

Основным источником финансирования инвестиций были собственные средства организаций, которые составили 63,8% всех инвестиций. За счёт привлечённых средств освоено 36,2%, из них за счет бюджетных средств — 15,3% от общего объёма.

По видам деятельности больше всего капиталовложений было направлено на энергетику, обрабатывающие производства и добычу полезных ископаемых.

Лидерами по темпам роста инвестиций стали гостиничный бизнес и общественное питание. Капиталовложения в этих сферах выросли в 6,7 раза. Кроме того, в 4,5 раза увеличились инвестиции в торговлю и ремонт автотранспортных средств. В области культуры, спорта, организации досуга и развлечений капиталовложения выросли в 2 раза, образования — в 1,6 раза.

Среди муниципальных образований Карелии лидирует Калевальский район, где инвестиции выросли более чем в 15 раз. Кроме того, в Лахденпохском районе вложения в экономику увеличились в 3,9 раза, Медвежьегорском — в 2,1 раза, Кемском- в 1,5 раза.