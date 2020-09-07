Государственный совхоз в Карелии, избежав приватизации, стал лучше работать

ОАО "Совхоз "Толвуйский", приватизация которого была отменена в прошлом году, начало техническое перевооружение, закупив новые сельскохозяйственные машины.

Об этом рассказал генеральный директор совхоза Евгений Сергиенко во время визита на предприятие министра сельского хозяйства Владимира Лабинова.

По словам Сергиенко, совхоз приобрел 2 трактора, кормоуборочный комбайн, транспортировщик рулонов, раздатчик кормов, фронтальный погрузчик, прицепное и навесное оборудование. Предприятие улучшило производственные показатели. По состоянию на 1 сентября поголовье дойного стада на увеличилось на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".