Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Первая школа в Карелии отправлена на карантин после заболевания учащегося коронавирусом 1
07.09.2020 19:35
Навального вывели из искусственной комы 11
07.09.2020 16:18
Тарифу на тепло в Петрозаводске обещан рост с "опережающим темпом" 3
07.09.2020 17:26
Финляндия продлила запрет на въезд для россиян на неопределенный срок 15
07.09.2020 15:54
Проект актуализированной схемы теплоснабжения Петрозаводска получил поддержку публичных слушаний
07.09.2020 17:41

Государственный совхоз в Карелии, избежав приватизации, стал лучше работать

Новости. Общество
09:28, 08 Сентября 2020
фото: пресс-служба Минсельхоза РК
Загрузка...

ОАО "Совхоз "Толвуйский", приватизация которого была отменена в прошлом году, начало техническое перевооружение, закупив новые сельскохозяйственные машины.

Об этом рассказал генеральный директор совхоза Евгений Сергиенко во время визита на предприятие министра сельского хозяйства Владимира Лабинова.

По словам Сергиенко, совхоз приобрел 2 трактора, кормоуборочный комбайн, транспортировщик рулонов, раздатчик кормов, фронтальный погрузчик, прицепное и навесное оборудование.

Предприятие улучшило производственные показатели. По состоянию на 1 сентября поголовье дойного стада на увеличилось на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2020-09-08 11:04:21
Разграбление госимущества под загадочным словом приватизация. :)
Leopol'd
2020-09-08 10:56:54
Т.е. правительство не допустило, чтобы исчезло последнее крупное предприятие, куда можно списывать бюджетные кредиты. Вот и сейчас нагрузили очередным кредитом, на покупку техники.
кир
2020-09-08 11:15:13
Leopol'd, опять не работаешь. Либералу не стыдно.
Leopol'd
2020-09-08 12:28:30
кир, опять с головой поссорился?
Сидишь целыми днями, других пасёшь, замечания разбрасываешь.
Бывший вертухай? Страдаешь от невостребованности?
Изя
2020-09-08 10:34:21
Видимо с перепугу :)
zanoza
2020-09-08 12:44:25
Изя, именно так, Путин вмешался, а так бы продали инвестору, "имя которого пока не разглашается".
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)

Чтиво

04.09.2020 10:43
Частная жизнь
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 4
Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
01.09.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»