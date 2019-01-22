Гражданам пообещали преференции за фитнес

Министерство финансов начало разработку законопроекта, согласно которому предлагается ввести налоговый вычет гражданам, оплачивающим физкультурно-оздоровительные услуги.

Это следует из паспорта проекта, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

В документе отмечается, что целью регулирования является "предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги".

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