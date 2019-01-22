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Новости. Общество
16:43, 22 Января 2019
фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Гражданам пообещали преференции за фитнес

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Министерство финансов начало разработку законопроекта, согласно которому предлагается ввести налоговый вычет гражданам, оплачивающим физкультурно-оздоровительные услуги.

Это следует из паспорта проекта, опубликованного на портале нормативно-правовых актов.

В документе отмечается, что целью регулирования является "предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-01-22 18:05:15
Фигня. Вот если машина, лифт и эскалатор сломаются одновременно, и ещё валенки потеряете... тогда у вас будет настоящий фитнес.
Беня
2019-01-22 17:40:17
Ну-ну, обещанного три года ждут.
А шо до халявных абонементов на фитнес, к ним обычно такое же отношение как всему не заработанному. Так шо мадам Холодец пусть не свистит, по халявному абонементу больше 3-х раз не ходят. :)
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