Реклама
Прислать новость
Следком Карелии проверяет обстоятельства гибели подростка на воде 1
22.06.2021 19:43
Россиянам раскрыли риски приобретения вторичных квартир 2
22.06.2021 22:30
Парфенчиков: Число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз 3
22.06.2021 19:34

Группа ЦРТ создала голосового робота, который напомнит о записи на приём к врачу и расскажет о правильной подготовке к процедурам

Новости. Общество
15:53, 23 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) создала голосового робота для оптимизации работы медицинских учреждений.

Виртуальный ассистент может напомнить о приёме к врачу — сэкономит время несостоявшихся приёмов для других пациентов и увеличит пропускную способность лечебных учреждений, что сегодня особо актуально. Также во время звонка с напоминанием о записи робот может проконсультировать по подготовке к процедуре или перенести приём на другую дату. Впервые сервис был представлен на стенде Сбера на конференции ЦИПР-2021. Ключевая цель данной разработки — оптимизация нагрузки на врачей, повышение доступности медицинской помощи в поликлиниках. Решение позволит эффективнее использовать время врачей и снизит число не подготовленных к процедурам пациентов.

Технологии и продукты, которые использовались при создании голосового робота, созданы в R& D-департаменте Группы ЦРТ: это продукты с применением NLU, собственные движки по распознаванию и синтезу речи.

«Синтез речи позволил роботу ʺзаговоритьʺ. С нуля создан голос робота на основе синтеза, что позволило добиться уникально плавной речи виртуального ассистента с правильными интонациями и смысловыми ударениями. Тембр и манеру речи постарались сделать максимально естественными, плавными, приблизив к привычной человеческой речи. Для понимания смысла сказанного пациентом используется технология распознавания речи. Особенность используемой технологии — возможность распознавания спонтанной, не всегда внятной речи, даже если пациент звонит из шумной обстановки, перебивает робота», — сказал генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

На международном конкурсе CHiME-2020 технология распознавания речи от ЦРТ, разработанная в том числе при поддержке НТИ, была признана лучшей в мире.

Группа ЦРТ развернула в SberCloud облачную платформу для функционирования стандартных телефонных роботов. В портфеле стандартных телефонных роботов не только медицинские кейсы, но и кейсы для энергетики и государственных органов. Благодаря этому скорость внедрений значительно возросла: чтобы запустить несколько кейсов, требуется не более одного месяца. Омниканальная платформа Группы ЦРТ позволяет создавать роботов как на русском, так и на английском и испанском языках.

Также Группа ЦРТ реализует пилотный проект по внедрению голосового робота для сбора жалоб на самочувствие перед приёмом терапевта. Голосовой ассистент во время звонка с напоминанием о приёме (за сутки до приёма) предложит пройти опрос по жалобам на самочувствие. Логику и сценарий работы робота на основе искусственного интеллекта разработала компания «Доктор рядом». Сейчас роботизированный помощник работает в тестовом режиме в пяти лечебно-профилактических учреждениях Москвы. Ключевая цель — оптимизация нагрузки на врачей, повышение доступности медицинской помощи в поликлиниках. Предполагается, что решение позволит сэкономить время врача и сфокусироваться на подробном осмотре пациента, качественной коммуникации с ним.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2021-06-23 16:20:42
Это же бред в существующих реалиях медобслуживания. Даже при Брежневе с его "развитом социализме" и КПСС такой профанации, как при ЕР, не было.
Горожанин
2021-06-23 16:05:29
А если пациент "дуба даст" из-за ошибки робота, - кто ответит? Сбер?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2021, 07:00
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации
16.06.2021, 12:18
Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
16.06.2021, 15:43
Спасатели подняли тела супругов, утонувших на озере в Карелии
17.06.2021, 12:55
Молодая жительница Петрозаводска спела умирающей от коронавируса маме песню под окнами больницы

Аналитика

Сегодня 12:32
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Врачи-парламентарии прокомментировали поручение президента России о запуске программы медицинской реабилитации
21.06.2021 15:18
 «Откроется аквапарк – придем всей семьей»
21.06.2021 09:30
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
20.06.2021 22:06
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»