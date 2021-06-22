Группа ЦРТ создала голосового робота, который напомнит о записи на приём к врачу и расскажет о правильной подготовке к процедурам

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбера) создала голосового робота для оптимизации работы медицинских учреждений.

Виртуальный ассистент может напомнить о приёме к врачу — сэкономит время несостоявшихся приёмов для других пациентов и увеличит пропускную способность лечебных учреждений, что сегодня особо актуально. Также во время звонка с напоминанием о записи робот может проконсультировать по подготовке к процедуре или перенести приём на другую дату. Впервые сервис был представлен на стенде Сбера на конференции ЦИПР-2021. Ключевая цель данной разработки — оптимизация нагрузки на врачей, повышение доступности медицинской помощи в поликлиниках. Решение позволит эффективнее использовать время врачей и снизит число не подготовленных к процедурам пациентов.

Технологии и продукты, которые использовались при создании голосового робота, созданы в R& D-департаменте Группы ЦРТ: это продукты с применением NLU, собственные движки по распознаванию и синтезу речи.

«Синтез речи позволил роботу ʺзаговоритьʺ. С нуля создан голос робота на основе синтеза, что позволило добиться уникально плавной речи виртуального ассистента с правильными интонациями и смысловыми ударениями. Тембр и манеру речи постарались сделать максимально естественными, плавными, приблизив к привычной человеческой речи. Для понимания смысла сказанного пациентом используется технология распознавания речи. Особенность используемой технологии — возможность распознавания спонтанной, не всегда внятной речи, даже если пациент звонит из шумной обстановки, перебивает робота», — сказал генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

На международном конкурсе CHiME-2020 технология распознавания речи от ЦРТ, разработанная в том числе при поддержке НТИ, была признана лучшей в мире.

Группа ЦРТ развернула в SberCloud облачную платформу для функционирования стандартных телефонных роботов. В портфеле стандартных телефонных роботов не только медицинские кейсы, но и кейсы для энергетики и государственных органов. Благодаря этому скорость внедрений значительно возросла: чтобы запустить несколько кейсов, требуется не более одного месяца. Омниканальная платформа Группы ЦРТ позволяет создавать роботов как на русском, так и на английском и испанском языках.

Также Группа ЦРТ реализует пилотный проект по внедрению голосового робота для сбора жалоб на самочувствие перед приёмом терапевта. Голосовой ассистент во время звонка с напоминанием о приёме (за сутки до приёма) предложит пройти опрос по жалобам на самочувствие. Логику и сценарий работы робота на основе искусственного интеллекта разработала компания «Доктор рядом». Сейчас роботизированный помощник работает в тестовом режиме в пяти лечебно-профилактических учреждениях Москвы. Ключевая цель — оптимизация нагрузки на врачей, повышение доступности медицинской помощи в поликлиниках. Предполагается, что решение позволит сэкономить время врача и сфокусироваться на подробном осмотре пациента, качественной коммуникации с ним.





ПАО Сбербанк





Источник Сбербанк