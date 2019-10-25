Грузовые автоперевозки в Карелии после спада резко выросли в 2019 году

Грузооборот автомобильного транспорта в Карелии за 9 месяцев 2019 года вырос на 45,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это произошло после спада в отрасли, наблюдавшегося в течение всего 2018 года.

Данные опубликованы в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-сентябрь 2019 года. Эта тенденция наблюдается на фоне массовых обращений предприятий ГПК Карелии на высокую стоимость грузоперевозок железнодорожным транспортом Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".