Холодная погода сохранится завтра в Карелии

Во вторник, 27 февраля, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до -23.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики возможен небольшой снег.

Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью -19, -24, местами (преимущественно на юге и в центральной части Карелии) -25, -30 градусов по Цельсию. Днем -12, -17, местами до -23.

В Петрозаводске ночью небольшой снег.

Температура ночью -20, -22, а днем -17, -19 градусов.