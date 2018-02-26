Холодная погода сохранится завтра в Карелии

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Во вторник, 27 февраля, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до -23.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики возможен небольшой снег.
Ветер северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью -19, -24, местами (преимущественно на юге и в центральной части Карелии) -25, -30 градусов по Цельсию. Днем -12, -17, местами до -23.
В Петрозаводске ночью небольшой снег.
Температура ночью -20, -22, а днем -17, -19 градусов.
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