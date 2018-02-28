Хорошую весеннюю погоду прогнозируют синоптики 1 марта в Карелии

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В четверг, 1 марта, в республике ожидается переменная облачность, температура днем -5, -10.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики возможен небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, на юге слабый.
Температура воздуха ночью -15, -20, при прояснениях до -27 градусов по Цельсию. Днем -5, -10, на юге до -14.
В Петрозаводске небольшая облачность, без осадков.
Ветер слабый.
Температура ночью -20, -22, днем -8, - 10 градусов.
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