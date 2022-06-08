IKEA начнет распродажу товаров со своих складов с 5 июля

Сеть магазинов IKEA официально подтвердила, что онлайн-распродажа товаров с ее складов начнется 5 июля.

Об этом сообщается на официальном сайте российского подразделения сети.

«С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары IKEA только на сайте ikea.ru», — говорится в заявлении.

Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии.

Ка ометили в сети, доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города).

15 июня IKEA объявила о намерении продать все четыре фабрики в России, а также сократить бизнес в стране. При этом полностью компания не уходит: ее розничный бизнес, работа которого приостановлена с 4 марта, «остается на паузе».