Имам призвал заключенных в Карелии соблюдать распорядок дня

Заместитель Муфтия республики имам Махмудов Зокиржон посетил ИК-9 в Петрозаводске.

Священнослужитель во время встречи в колонии обсудил с осужденными то, как должны вести себя верующие в условиях режимных требований, а также напомнил о важности соблюдения распорядка дня. Об этом рассказали в УФСИН по Карелии.

Кроме того, имам провел индивидуальные беседы с лицами, преступившими черту закона, ответил на интересующие их вопросы, а также дал рекомендации религиозного характера.

В Управлении отметили, что подобные встречи проводятся в карельских подразделениях УИС на постоянной основе и благотворно влияют на духовно-нравственное и психологическое состояние осужденных.