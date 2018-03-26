Фужер 2 шт. 170 мл.
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Набор кастрюль
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Набор инструмента
2990
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Новости. Экономика
12:56, 26 Марта 2018

Имущество обанкроченного молокозавода в Карелии выставили на продажу

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Конкурсный управляющий обанкроченного ООО "Медвежьегорский молокозавод" объявил о проведении торгов по продаже недвижимости и автотранспорта предприятия.

На аукцион выставлено 57 объектов, в том числе 6 земельных участков, здания телятника, магазина, фермы, двух квартир, сельхозтехника и оборудование.

Какова общая стоимость выставленного на торги имущества, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-03-26 15:39:40
А , конкурсный упр. как обычно не из Карелии , да там уже ничего уже и не осталось . Всё украдено до нас (С)
User
2018-03-26 13:07:45
И это предприятие, таки, кончили. Теперь будут за лимон рублей в зомбоящике рассказывать о своих успехах! Тьфу, как всё противно!
Гость
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