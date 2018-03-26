Имущество обанкроченного молокозавода в Карелии выставили на продажу

По теме
Загрузка...
Конкурсный управляющий обанкроченного ООО "Медвежьегорский молокозавод" объявил о проведении торгов по продаже недвижимости и автотранспорта предприятия.
На аукцион выставлено 57 объектов, в том числе 6 земельных участков, здания телятника, магазина, фермы, двух квартир, сельхозтехника и оборудование.
Какова общая стоимость выставленного на торги имущества, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
20.03.2018, 16:21
19.03.2018, 10:22
22.03.2018, 10:16
20.03.2018, 10:05
20.03.2018, 15:47
22.03.2018, 10:44
Аналитика
22.03.2018 10:16
Тема недели
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
21.03.2018 16:32
20.03.2018 15:47
18.03.2018 16:39
16.03.2018 15:40
Чтиво
Сегодня 13:32
Без политики
Салон ПКФ СЛОВО представляет удобный и доступный кроссовер с хорошей проходимостью.
Сегодня 12:00
20.03.2018 16:47
19.03.2018 13:09
Медиа
Новое
Сегодня 16:56
Опрос
Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?
Комментарии