Имущество обанкроченного молокозавода в Карелии выставили на продажу

Конкурсный управляющий обанкроченного ООО "Медвежьегорский молокозавод" объявил о проведении торгов по продаже недвижимости и автотранспорта предприятия.

На аукцион выставлено 57 объектов, в том числе 6 земельных участков, здания телятника, магазина, фермы, двух квартир, сельхозтехника и оборудование.

Какова общая стоимость выставленного на торги имущества, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".