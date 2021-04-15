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Инфляция в Карелии замедлилась, в том числе, за счет цен на овощи и услуги сотовой связи

Новости. Общество
11:07, 16 Апреля 2021
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Годовая инфляция в Карелии в марте 2021 года замедлилась и составила 6,6% после 6,9% в феврале.

Об этом говорится в аналитическом обзоре, подготовленном Отделением Северо-Западного главного управления Центробанка РФ – Национального банка по Республике Карелия.

Одной из причин замедления инфляции стало снижение темпов роста цен на плодоовощную продукцию.

"Расширение предложения тепличных овощей привело к снижению цен на огурцы и помидоры. Яблоки в марте дорожали медленнее благодаря, в том числе, возобновлению поставок из Азербайджана после частичного снятия ограничений на ввоз этих фруктов. Действие государственных мер по стабилизации цен сдерживало темпы роста цен на сахар", - говорится в обзоре.

Также в марте замедлился рост стоимости услуг транспорта и сотовой связи - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2021-04-16 12:17:05
Какое там "расширение предложения"?! Просто уперлось в платежеспособность населения
Беня
2021-04-16 11:57:04
Если грубо 6% умножить на 12 месяцев то рекордно-низкая инфляция будет похожа на правду :)
До таргетировались до ручного управления ценами :)
udo
2021-04-16 11:35:03
Пофиг. Мы не влияем на процесс.
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