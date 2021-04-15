Инфляция в Карелии замедлилась, в том числе, за счет цен на овощи и услуги сотовой связи

Годовая инфляция в Карелии в марте 2021 года замедлилась и составила 6,6% после 6,9% в феврале.

Об этом говорится в аналитическом обзоре, подготовленном Отделением Северо-Западного главного управления Центробанка РФ – Национального банка по Республике Карелия.

Одной из причин замедления инфляции стало снижение темпов роста цен на плодоовощную продукцию. "Расширение предложения тепличных овощей привело к снижению цен на огурцы и помидоры. Яблоки в марте дорожали медленнее благодаря, в том числе, возобновлению поставок из Азербайджана после частичного снятия ограничений на ввоз этих фруктов. Действие государственных мер по стабилизации цен сдерживало темпы роста цен на сахар", - говорится в обзоре. Также в марте замедлился рост стоимости услуг транспорта и сотовой связи - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".