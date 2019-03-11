Инвалид из Олонца получил срок за неоднократное "минирование" местной больницы

В Карелии пенсионер, неоднократно "минировавший" местную больницу, приговорен к 3 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.

В прошлом году, 28 октября и 8 ноября, в дежурную часть олонецкой полиции из уличного таксофона звонил неизвестный мужчина. Оба раза он сообщал о заложенных в местной больнице взрывных устройствах. Эти сигналы, как и следовало ожидать, не подтвердились. Но уже на следующий день после второго ложного звонка, а именно 9 ноября, "террорист" был задержан и вскоре арестован. Им оказался 53-летний житель Олонца Михаил, инвалид второй группы. Свое противоправное поведение он "объяснил" полицейским следующими словами: "Был пьяный, проходил мимо таксофона и решил пошутить".

За такую шутку в феврале районный суд приговорил Михаила к 3 годам 2 месяцам колонии строгого режима. Как пояснили нашему изданию в суде, строгость наказания объясняется тем, что Михаил уже имеет шесть непогашенных судимостей: за кражи, побои, другие преступления и, что любопытно, за аналогичное, заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Так, 8 июля 2016 года он уже "минировал" ту же больницу, за что получил два года три месяца колонии строгого режима. Освободился Михаил в сентябре 2018 года и уже в следующем месяце снова принялся за старое.

Февральский приговор олонецкому "минеру" пока не вступил в законную силу и, возможно, будет обжалован им в Верховном суде Карелии.