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Новости. Криминал
14:53, 11 Марта 2019
фото: © Марина Лысцева/архив ТАСС

Инвалид из Олонца получил срок за неоднократное "минирование" местной больницы

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В Карелии пенсионер, неоднократно "минировавший" местную больницу, приговорен к 3 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.

В прошлом году, 28  октября и 8 ноября, в дежурную часть олонецкой полиции из уличного таксофона звонил неизвестный мужчина. Оба раза он сообщал о заложенных в местной больнице взрывных устройствах. Эти сигналы, как и следовало ожидать, не подтвердились. Но уже на следующий день после второго ложного звонка, а именно 9 ноября, "террорист" был задержан и вскоре арестован. Им оказался 53-летний житель Олонца Михаил, инвалид второй группы. Свое противоправное поведение он "объяснил" полицейским следующими словами: "Был пьяный, проходил мимо таксофона и решил пошутить".

За такую шутку в феврале районный суд приговорил Михаила к 3 годам 2 месяцам колонии строгого режима. Как пояснили нашему изданию в суде, строгость наказания объясняется тем, что Михаил уже имеет шесть непогашенных судимостей: за кражи, побои, другие преступления и, что любопытно, за аналогичное, заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Так, 8 июля 2016 года он уже "минировал" ту же больницу, за что получил два года три месяца колонии строгого режима. Освободился Михаил в сентябре 2018 года и уже в следующем месяце снова принялся за старое.

Февральский приговор олонецкому "минеру" пока не вступил в законную силу и, возможно, будет обжалован им в Верховном суде Карелии.

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Комментарии

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кир
2019-03-11 16:15:41
Мы про взрывы и пожары сочиняли ноту ТАСС, тут примчались санитары и зафиксировали нас. (с)
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