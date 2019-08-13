Инвестор строительства волейбольного центра в Петрозаводске получит господдержку

Министерство экономического развития Карелии предложило меры государственной поддержки компании, которая планирует построить волейбольный центр в Петрозаводске.

Инвестор принял решение о создании двухэтажного спортивного центра с двумя оборудованными площадками внутри в Петрозаводске. Минэк поддержит инвестора.

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