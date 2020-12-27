Инвесторов в Карелии будут убеждать не бояться перемен

Правительство Карелии с 2021 года получит право заключать с инвесторами особые соглашения о защите капиталовложений – их обещают оградить от любых негативных изменений в законодательстве.

Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

Механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) начал действовать в 2020 году на федеральном уровне, а в 2021 году его смогут использовать региональные власти.

Заключая соглашения с инвесторами, власти берут на себя обязательства не повышать для них основные налоги (кроме НДС) на срок до 20 лет, не менять требования по землепользованию и застройке в сторону их ужесточения и не принимать никаких других нормативно-правовых актов, способных ухудшить положение инвесторов, с которыми заключены соглашения.

Какого эффекта от этого ждет глава Минэкономразвития, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".