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Инвесторов в Карелии будут убеждать не бояться перемен

Новости. Экономика
12:11, 28 Декабря 2020
фото: pixabay
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Правительство Карелии с 2021 года получит право заключать с инвесторами особые соглашения о защите капиталовложений – их обещают оградить от любых негативных изменений в законодательстве.

Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

Механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) начал действовать в 2020 году на федеральном уровне, а в 2021 году его смогут использовать региональные власти.

Заключая соглашения с инвесторами, власти берут на себя обязательства не повышать для них основные налоги (кроме НДС) на срок до 20 лет, не менять требования по землепользованию и застройке в сторону их ужесточения и не принимать никаких других нормативно-правовых актов, способных ухудшить положение инвесторов, с которыми заключены соглашения.

Какого эффекта от этого ждет глава Минэкономразвития, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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театральный критик
2020-12-28 12:46:20
Думающие люди перемен не боятся. Наоборот - они их требуют. С плакатиками на пеньках :)
zanoza
2020-12-28 12:45:00
Не убедительные доводы, однако. В стране , где налоговое законодательство меняется почти ежеквартально, давать такие гарантии никто не в состоянии.
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