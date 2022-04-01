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Ипотека: Успеть за 4,7%

Новости. Общество
09:30, 02 Апреля 2022
фото: Баренц Групп

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Ставки на ипотечные кредиты сейчас высокие и решиться на покупку квартиры в ипотеку не так просто.

Мы обратились за консультацией к специалистам компании Баренц Групп. И оказалось, что решение есть.  Уникальная возможность приобрести квартиру в ипотеку с очень низкой ставкой — от 4,7%. Данная ставка будет доступна только до конца 2022 года.

Ставка 4,7% работает по программе «Семейная ипотека» и ею можно воспользоваться при покупке квартиры в новостройках: Жилой комплекс «Онегин» и Жилой квартал «Talojarvi» город у воды.

Кто может оформить «Семейную ипотеку» по ставке от 4,7%?

• Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети, могут рассчитывать на получение ипотеки по льготной ставке от 4,7%;

• Семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью;

Первоначальный взнос по данной программе должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. И в качестве перового взноса можно использовать семейный материнский капитал, который изменился с 1 февраля 2022 года и составляет:

на 1 ребенка — 524.527,90 рублей;
на 2 ребенка — 693.144,10 рублей;
на 3 ребенка — 163.000 рублей, и дополнительно можно погасить ипотеку
на сумму — 450.000 рублей.

Ипотечный кредит по льготной ставке можно получить на срок до 30 лет. А максимальная сумма кредита по семейной льготной ипотеке составляет до 6 млн руб.

Подать заявку для получения положительного решения и просчитать низкие ежемесячные платежи по программе «Семейная ипотека», возможно через ипотечного брокера компании "Баренц Групп".

Подробную информацию по данной программе вы можете получить у специалистов "Баренц Групп" по телефону 331-331 Выбрать квартиру по льготной ипотеке можно на сайте barenz.group

 

* Условия кредитования

  • Жилое помещение, приобретаемое с использованием кредитных средств Банка, должно быть оформлено в собственность заемщика / общую долевую собственность супругов и его / их детей (по желанию);
  • Клиенты, не получающие заработную плату на счет, открытый в Сбербанке, при оформлении заявки на кредит должны предоставить документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/созаемщика/поручителя;
  • В течение 6 месяцев с даты выдачи кредита необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по кредиту.

Требуемые документы

Помимо необходимого пакета документов для получения кредита по программе «Приобретение готового жилья» или «Приобретение строящегося жилья» дополнительно предоставляются:

  • Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
  • Документ (справка, уведомление и т. п.) из территориального органа Пенсионного фонда РФ об остатке средств материнского капитала*.

*Может быть предоставлен в течение 90 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита вместе с документами по кредитуемому объекту недвижимости. Действителен для предоставления в Банк в течение 30 календарных дней с даты выдачи.

«Приобретение готового жилья»

«Приобретение строящегося жилья»

Страхование

  • Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.
  • Оформить полис можно за несколько минут на сайте ДомКлик, на сайте страховых компаний — ООО СК «Сбербанк Страхование» и ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», либо в любом отделении Сбербанка.

Застройщик: ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1». Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

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