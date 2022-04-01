Ипотека: Успеть за 4,7%

Ставки на ипотечные кредиты сейчас высокие и решиться на покупку квартиры в ипотеку не так просто.
Мы обратились за консультацией к специалистам компании Баренц Групп. И оказалось, что решение есть. Уникальная возможность приобрести квартиру в ипотеку с очень низкой ставкой — от 4,7%. Данная ставка будет доступна только до конца 2022 года.
Ставка 4,7% работает по программе «Семейная ипотека» и ею можно воспользоваться при покупке квартиры в новостройках: Жилой комплекс «Онегин» и Жилой квартал «Talojarvi» город у воды.
Кто может оформить «Семейную ипотеку» по ставке от 4,7%?
• Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети, могут рассчитывать на получение ипотеки по льготной ставке от 4,7%;
• Семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью;
Первоначальный взнос по данной программе должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. И в качестве перового взноса можно использовать семейный материнский капитал, который изменился с 1 февраля 2022 года и составляет:
на 1 ребенка — 524.527,90 рублей;
на 2 ребенка — 693.144,10 рублей;
на 3 ребенка — 163.000 рублей, и дополнительно можно погасить ипотеку
на сумму — 450.000 рублей.
Ипотечный кредит по льготной ставке можно получить на срок до 30 лет. А максимальная сумма кредита по семейной льготной ипотеке составляет до 6 млн руб.
Подать заявку для получения положительного решения и просчитать низкие ежемесячные платежи по программе «Семейная ипотека», возможно через ипотечного брокера компании "Баренц Групп".
Подробную информацию по данной программе вы можете получить у специалистов "Баренц Групп" по телефону 331-331 Выбрать квартиру по льготной ипотеке можно на сайте barenz.group
* Условия кредитования
Требуемые документы
Помимо необходимого пакета документов для получения кредита по программе «Приобретение готового жилья» или «Приобретение строящегося жилья» дополнительно предоставляются:
*Может быть предоставлен в течение 90 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита вместе с документами по кредитуемому объекту недвижимости. Действителен для предоставления в Банк в течение 30 календарных дней с даты выдачи.
«Приобретение готового жилья»
«Приобретение строящегося жилья»
Страхование
Застройщик: ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1». Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.