Искусственный интеллект предсказал, какое порно будет популярным в будущем

Популярный сайт для взрослых с помощью нейронной сети вычислил, какие видео будут искать пользователи в 2018 году.

Сайт для взрослых YouPorn предсказал, какие жанры порно завоюют популярность в ближайшее время. Для этого в компании воспользовались услугами искусственного интеллекта. Нейронная сеть, проанализировав поисковые запросы пользователей портала, составила перечень предполагаемых тегов, по которым в этом году будут искать видео с пометкой 18+, сообщает "Лайф".

В списке помимо различных вариаций фраз со словом cum ("сперма") оказались имена главных героев блокбастера "Чёрная пантера". Кроме того, нейронная сеть пришла к выводу, что популярностью будут пользоваться такие запросы, как "прыскай и плати", "зависший член" и "час немецкой мамы".

Искусственный интеллект предлагает любителям порно обратить внимание и на гораздо более экзотичные варианты, смысл которых не вполне очевиден. Так, по мнению ИИ, в 2018 году будет много желающих посмотреть видео с "грандджобом" и "взрослым гаргазмом". Немалая доля просмотров достанется и "сенатору Сторми" — порнозвезде Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс), которая заявила о желании баллотироваться в американский парламент.