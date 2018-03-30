"Истерия в соцсетях держит в постоянном стрессе, но и в тонусе"

Журналист и руководитель арт-пространства Agree Culture Club Наталья Ермолина рассказала о том, почему в дни трагедии в Кемерово она зауважала народ.

"В нашей стране случилось огромное горе. И не нашлось ни одного взрослого, кто бы вышел и сказал: держитесь, у нас беда. Никто не вышел утереть слезы. Те муляжи, что выходили, они не утешать вышли, они испугались и бросились снимать напряженность. Они только боятся, как бы вот вся вот эта волна не смела их на трибунах. Они боятся за себя. А не сопереживают нам. Поэтому я в этой трагедии больше всего зауважала наш народ. Люди сами собрались и утешили друг друга. Потому что самое важное – стать вместе плечом к плечу и помолчать. Орать-то мы все умеем. А молчать рядом – это дороже всего", - написала Наталья Ермолина.

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