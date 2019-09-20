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Новости. Общество
19:10, 20 Сентября 2019

Из щели в стене офиса вылез ужасающий паук со светящимися челюстями (ШОК-ВИДЕО)

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Житель Великобритани Крис Браун обнаружил в стене своего офиса трехсантиметрового паука со светящимися зелеными челюстями.

На ролик со членистоногим обратило внимание издание The Mirror, пишет "Лента.ру".

Мужчина заметил, что отверстие между кирпичами стены здания, где находится его офис, окутывает паутина. Он взял шпажку для кебаба, чтобы выманить из отверстия паука, как это делал в детстве.

Вскоре паук зацепился лапой за палочку и вылез из отверстия. У паука длиной около трех сантиметров были светящиеся зеленые челюсти.

В отверстии мужчина увидел еще около четырех пауков.

Британец предположил, что перед ним погребной паук (Segestria florentia). Укусы этого членистоногого не смертельны для человека, однако могут вызвать повышенную возбудимость, спазмы, судороги, прострацию или паралич. Этот вид пауков также известен тем, что съедает собственную мать после вылупления.

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-09-20 19:57:46
Очень познавательно. А почему перестали писать о Бари Алибасове, который летом так долго и трудно умирал?
Гость
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