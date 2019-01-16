Изменятся правила списания комиссии за банковские переводы

ФАС, Банк России и Минфин предложили сделать равными размеры комиссии банков за осуществление внутрирегиональных и межрегиональных переводов физических лиц независимо от места открытия счетов отправителя и получателя перевода по всей РФ.

Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

"Наличие "территориальной дискриминации" потребителей услуг внутрибанковских переводов физических лиц, то есть установление кредитной организацией разных размеров комиссионного вознаграждения за осуществление переводов в границах отдельной территориальной зоны и за ее пределы, было выделено ответственными ведомствами в качестве основной проблемы сегмента банковских переводов исходя из поступающих обращений потребителей", – говорится в сообщении.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".