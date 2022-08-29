Известный карельский блогер призвал молодежь принять участие в выборах

Артур Гатин, работающий наблюдателем на избирательном участке, отметил, что выборы Главы Карелии проходит без нарушений, но избирателей в последний день голосования могло быть и больше

В Карелии продолжается голосование на выборах главы республики. 11 сентября на 12.00 проголосовало 100 482 человека, или 19,90% от общего числа избирателей. Сегодня – третий, последний, день, когда можно проголосовать за своего кандидата.

Как рассказал карельский блогер Артур Гатин, работающий наблюдателем на участке №51 в Петрозаводске, голосование проходит без нарушений, но избирателей в последний день голосования могло быть и больше. Наблюдатель-блогер призывает граждан – особенно молодого возраста – проявить активность.

«Мы все дружно в отвратительную погоду идем на концерт Сергея Жукова, но как-то аморфно относимся к выборам. За то время, что я находился на участке, ни одного человека младше меня. В основном люди пенсионного возраста. Почему им надо больше, чем нам? Вы же выбираете ваше будущее. Сегодня еще можно успеть проголосовать, надеюсь, активность станет выше», ― сказал Артур Гатин.

За выборным процессом следят общественные наблюдатели, которые контролируют чистоту и прозрачность выборов. Избирательные участки закрываются сегодня до 20.00. Успейте отдать свой голос за будущее Карелии.