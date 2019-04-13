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Новости. Криминал
16:28, 13 Апреля 2019
фото: Столица на Онего

"Я знаком с материалами уголовного дела Дмитриева и убежден в обоснованности обвинения"

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Адвокат бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева рассказал, почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии.

В конце июня прошлого года в отношении руководителя карельского регионального отделения общественной организации "Мемориал" Юрия Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, его арестовал суд. В октябре судья Александр Мерков объединил уголовные дела Юрия Дмитриева в одно. По версии следствия, Дмитриев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери с 2012 по 2016 годы".

Почему уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера появилось позже первого дела о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней? Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? Адвокат Игорь Перов, представляющий в суде интересы несовершеннолетней бывшей приемной дочери Дмитриева, ответил на эти вопросы нашего издания. Он считает, что одной из причин, побудившей ребенка раскрыть дополнительные обстоятельства ее взаимоотношений с бывшим приемным отцом, стали публичные заявления Дмитриева в апреле 2018 года, что он планирует забрать обратно девочку к себе, то есть ее страх возврата в приемную семью.

"Я знаком с материалами уголовного дела и убежден в обоснованности обвинения, иначе не стал бы представлять интересы потерпевшей. Убежденность для адвоката - главный критерий его успешной работы", - отметил Игорь Перов.

Подробнее о деле Дмитриева, читайте в интервью с адвокатом его бывшей приемной дочери.

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