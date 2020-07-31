Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова продолжает рассказывать о путешествии по Карелии в своем микроблоге.

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова вместе с супругом находится сейчас в Карелии и рассказывает в Инстаграм о том, где побывала.

В последние дни она успела съездить на Кижи, а также на месте съемок знаменитого фильма "Любовь и голуби", снятого ее отцом, режиссером Владимиром Меньшовым.

"Не прошло и 38 лет... А дом Василия и Надежды Кузякиных по-прежнему на своем месте в городе Медвежьегорск. И голубятня на месте", - рассказала Юлия Меньшова.

"На съемках "Любовь и голуби" я провела последний месяц каникул перед 8 классом, - поделились воспоминаниями актриса. - Короче, сегодня было потрясающее чувство возвращения в детство".

Судя по всему, телеведущей очень понравилось и на острове Кижи.

"Всем, кто раздумывает - ехать в Карелию или не ехать, я скажу так: да даже только ради посещения острова Кижи ( ударение, кстати, на первом И, а не на втором) это нужно сделать просто обязательно! Причем, немедленно!

Скорее!".

"Абсолютно фантастической, немыслимой красоты деревянную церковь можно, наконец, увидеть такой, какой ее и придумали когда-то уникальные русские мастера. И это впечатление в жизни, которое просто ни за что нельзя пропустить, вот что я хочу вам сказать".

Ранее Меньшова побывала в горном парке Рускеала, где отпраздновала свой день рождения.