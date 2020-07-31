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Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)

Новости. Общество
13:55, 01 Августа 2020
фото: https://www.instagram.com/juliavmenshova/
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Актриса и телеведущая Юлия Меньшова продолжает рассказывать о путешествии по Карелии в своем микроблоге.

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова вместе с супругом находится сейчас в Карелии и рассказывает в Инстаграм о том, где побывала.

В последние дни она успела съездить на Кижи, а также на месте съемок знаменитого фильма "Любовь и голуби", снятого ее отцом, режиссером Владимиром Меньшовым.

"Не прошло и 38 лет... А дом Василия и Надежды Кузякиных по-прежнему на своем месте в городе Медвежьегорск. И голубятня на месте", - рассказала Юлия Меньшова.

"На съемках "Любовь и голуби" я провела последний месяц каникул перед 8 классом, - поделились воспоминаниями актриса. - Короче, сегодня было потрясающее чувство возвращения в детство".

Судя по всему, телеведущей очень понравилось и на острове Кижи.

"Всем, кто раздумывает - ехать в Карелию или не ехать, я скажу так: да даже только ради посещения острова Кижи ( ударение, кстати, на первом И, а не на втором) это нужно сделать просто обязательно! Причем, немедленно!
Скорее!".

"Абсолютно фантастической, немыслимой красоты деревянную церковь можно, наконец, увидеть такой, какой ее и придумали когда-то уникальные русские мастера. И это впечатление в жизни, которое просто ни за что нельзя пропустить, вот что я хочу вам сказать".

Ранее Меньшова побывала в горном парке Рускеала, где отпраздновала свой день рождения. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-08-01 17:32:45
Свобода слова - это когда даже те, у кого между ушами и между ногами ноль, имеют право на свою точку зрения. Даже откровенно тупую.
Тима
2020-08-01 16:45:04
Молодцы что приехали и рекламу Кижам делают!
Хорошо что границы закрыты, да и ехать за бугор опасно пока, да и свою страну надо хоть знать немного, а то ведь кроме домов в Майями, да доллара с евро что они ещё видят?
А Кижи, это уникальное явление, такого в мире нет!!!!!!
новый
2020-08-01 14:20:57
судя по фото конкретно подбухивает. Ссаныч, мне видней :)
Беня
2020-08-01 14:55:15
новый, дык все подбухивают. Периодически, по жють-жють, капочку :) И я подбухиваю. И ты, я полагаю, тоже мимо рта не проносишь, шоб за ухо плеснуть. Разница лишь в том, шо гримеров у нас нет, как у них :) :) :)
А киру гимера не надо, он ни-ни :)
новый
2020-08-01 15:53:44
Беня, :)
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