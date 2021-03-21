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Юнармеец предложил несовершеннолетним преступникам в Карелии вступит в отряд "Патриот-1"

Новости. Общество
14:54, 22 Марта 2021
фото: © Depositphotos
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Несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции, рассказали о деятельности "Юнармии", сообщили в УФСИН Карелии.

Так, 18 марта психологи уголовно-исполнительной инспекции совместно со специалистом по работе с молодежью МЦ "Смена", начальником отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) "Юнармия" организовали профилактическое мероприятие для несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете Инспекции.

На данное мероприятие был приглашен юнармеец отряда Патриот-1, который собственным примером показал подростам результаты своего участия в военно-патриотическом движении "Юнармия".

Несовершеннолетним осужденным рассказали о деятельности "Юнармии", о ближайших спортивных мероприятиях, пригласили подростков на занятия по начально-военной подготовке. Несовершеннолетним дали информацию о правилах вступления в ряды движения, а также о преимуществах участия в ВВПОД "Юнармия ".

По информации УФСИН Карелии, подобные мероприятия направлены на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, что очень важно в процессе рессоциализации несовершеннолетних осужденных.

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Комментарии

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Off
2021-03-22 16:56:12
Титушек будут делать . ...Хунвейбинов
Zim
2021-03-22 16:00:27
А единороссы не агитировали совершеннолетних осуждённых вступать в ряды их партии? Может пора пополнять ряды близкими по духу гражданами? Может будут перевоспитывать друг друга на личном примере?
кир
2021-03-22 15:31:29
Советские домыслы.
Саныч
2021-03-22 15:03:28
"Вступить"
однозначно
2021-03-22 14:56:43
Угу. Научите их еще с оружием обращаться
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