Юнармеец предложил несовершеннолетним преступникам в Карелии вступит в отряд "Патриот-1"

Несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции, рассказали о деятельности "Юнармии", сообщили в УФСИН Карелии.

Так, 18 марта психологи уголовно-исполнительной инспекции совместно со специалистом по работе с молодежью МЦ "Смена", начальником отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) "Юнармия" организовали профилактическое мероприятие для несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете Инспекции.

На данное мероприятие был приглашен юнармеец отряда Патриот-1, который собственным примером показал подростам результаты своего участия в военно-патриотическом движении "Юнармия".

Несовершеннолетним осужденным рассказали о деятельности "Юнармии", о ближайших спортивных мероприятиях, пригласили подростков на занятия по начально-военной подготовке. Несовершеннолетним дали информацию о правилах вступления в ряды движения, а также о преимуществах участия в ВВПОД "Юнармия ".

По информации УФСИН Карелии, подобные мероприятия направлены на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, что очень важно в процессе рессоциализации несовершеннолетних осужденных.