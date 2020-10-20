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Ухажер с пистолетом прорывался к своей девушке в общежитие Петрозаводска

Новости. Происшествия
09:45, 21 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Влюбленный юноша направил пистолет на вахтера, который не пропустил его в общежитие к девушке, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Вечером 17 октября сработала кнопка тревожной сигнализации одного из студенческих общежитий Петрозаводска. Работники общежития сообщили росгвардейцам, что неизвестный им молодой человек пытался пройти в комнату своей девушки.

Поскольку это противоречило правилам общежития, его не пропустили. Юноша отрицательно среагировал на это: обругал нецензурными словами вахтёра, вытащил из-под куртки пневматический пистолет и сказал, что выстрелит. Вахтёр не растерялся, выбил оружие из рук злоумышленника и обезвредил его.

Сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что нарушителем является 18-летний житель Петрозаводска.

Он задержан и передан полиции.

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Комментарии

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кир
2020-10-21 09:58:57
Продолжение рода противоречит правилам общежития. Абсурд в стране Советов.
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