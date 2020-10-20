Ухажер с пистолетом прорывался к своей девушке в общежитие Петрозаводска

Влюбленный юноша направил пистолет на вахтера, который не пропустил его в общежитие к девушке, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Вечером 17 октября сработала кнопка тревожной сигнализации одного из студенческих общежитий Петрозаводска. Работники общежития сообщили росгвардейцам, что неизвестный им молодой человек пытался пройти в комнату своей девушки.

Поскольку это противоречило правилам общежития, его не пропустили. Юноша отрицательно среагировал на это: обругал нецензурными словами вахтёра, вытащил из-под куртки пневматический пистолет и сказал, что выстрелит. Вахтёр не растерялся, выбил оружие из рук злоумышленника и обезвредил его.



Сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что нарушителем является 18-летний житель Петрозаводска.

Он задержан и передан полиции.