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Новости. Общество
21:20, 15 Декабря 2018
фото: © Weibo: Hulixiaoniangzi

Юные китаянки получают кредиты в обмен на свои голые селфи

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Недобросовестные кредиторы не упускают возможность слить откровенные фото в Сеть, а китайские власти пока бессильны.

В стране, где стоимость жизни высока, а шансы получить кредитную карту относительно невелики, новая форма электронной коммерции открыла целый мир возможностей для миллениалов. 

Согласно последнему исследованию компании Ant Financial, 45 из 170 миллионов человек, родившихся в Китае после 1990 года, имеют микрокредитный счёт Ant Check Later. Причём микрозаймы могут использоваться не только для крупных приобретений типа бытовой техники или автомобиля, но и для повседневных расходов, например, покупки еды. Об этом сообщает Life со ссылкой на ABC.

Однако у набирающей популярность системы есть и тёмная сторона. Некоторые кредиторы, осознавая, что молодые покупатели отчаянно нуждаются в заёмных средствах, требуют, чтобы клиенты в качестве залога присылали им свои голые селфи. Если выплаты не производятся вовремя, снимки угрожают передать cемье и друзьям заёмщика.

Многие организации также начисляют проценты по первоначальной ссуде, тем самым загоняя своих "жертв" в долги, и заставляют присылать ещё больше откровенных фото и видео.

В 2016 году микрокредиторы слили в Сеть 10 гигабайт обнажённых фото 161 китаянки с непогашенными долгами. На всех снимках девушки в возрасте от 19 до 23 лет держали свои удостоверения личности. По информации China Youth Daily, большинство из них задолжали денежные суммы в размере от одной до двух тысяч долларов. В СМИ также появлялись сообщения о том, что некоторым заёмщицам предлагали отдать долг "натурой".

В прошлом году китайские финансовые регуляторы пообещали навести порядок в сфере микрокредитования. Межведомственная комиссия пришла к выводу, что из-за действий недобросовестных кредиторов потребители могут испытывать проблемы, связанные с завышенными процентными ставками и нарушениями политики конфиденциальности.

Почти сразу же были приняты нормы, запрещающие нелицензированным организациям и частным лицам выдавать микрозаймы. Тем не менее местные СМИ сообщают, что проблема "голых залогов" всё ещё не решена.

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