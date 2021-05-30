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Юный водитель отечественного внедорожника устроил смертельную аварию на трассе в Карелии – погиб пенсионер из Мурманска

Новости. Происшествия
11:55, 31 Мая 2021
фото: © ГИБДД Карелии

В Сегежском районе 22-летний водитель на внедорожнике выехал на «встречку» и совершил смертельное столкновение с автомобилем из Мурманска – один человек погиб, трое пострадали, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 30 мая, в 13.30 в Сегежском районе, на 729 км федеральной автодороги Р-21 «Кола», 22-летний водитель автомобиля УАЗ Pickup допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Kia Rio.

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В результате ДТП 64-летний водитель Kia Rio, житель Мурманска, погиб. Пострадала 56-летняя пассажирка Kia, также жительница Мурманска. Сам виновник ДТП — водитель УАЗа и его 22-летний пассажир тоже получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

Водителю автомобиля УАЗ инспекторами ДПС была оказана первая помощь (до приезда бригады медиков) с применением специальной медицинской укладки.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Комментарии

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кир
2021-05-31 14:08:18
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.(с)
На очереди уже электросамокаты, а законов на упреждение ещё нет. Как всегда позади событий, - сказал кот.
Горожанин
2021-05-31 13:58:57
При выросших скоростях однополосная дорога - это конечно жесть.
stranger
2021-05-31 13:13:28
Предполагаю, причин трагедий на дорогах несколько, однако, основная это однополосная дорога соединяющая юг с севером. Господа,на 100метровые яхты, на грандиозные спортивные мероприятия деньги есть, а на то, что очень важно для экономики, налогоплательщиков их не хватает. Вокруг пересечённая полным раз....ством местность.
Гость
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