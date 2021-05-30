Юный водитель отечественного внедорожника устроил смертельную аварию на трассе в Карелии – погиб пенсионер из Мурманска

В Сегежском районе 22-летний водитель на внедорожнике выехал на «встречку» и совершил смертельное столкновение с автомобилем из Мурманска – один человек погиб, трое пострадали, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 30 мая, в 13.30 в Сегежском районе, на 729 км федеральной автодороги Р-21 «Кола», 22-летний водитель автомобиля УАЗ Pickup допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Kia Rio.

В результате ДТП 64-летний водитель Kia Rio, житель Мурманска, погиб. Пострадала 56-летняя пассажирка Kia, также жительница Мурманска. Сам виновник ДТП — водитель УАЗа и его 22-летний пассажир тоже получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

Водителю автомобиля УАЗ инспекторами ДПС была оказана первая помощь (до приезда бригады медиков) с применением специальной медицинской укладки.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.