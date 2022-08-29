Юным спортсменам Петрозаводска купили ласты

В петрозаводскую спортшколу № 3 поступил новый инвентарь, сообщили в администрации города.

Воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва №3 вручили новый инвентарь. Более 30 комплектов ласт, очков для плавания и шапочек удалось приобрести на средства нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни», сообщает Министерство образования и спорта Республики Карелия.

Всего плаванием в спортшколе занимаются более 300 детей. Как отмечают в образовательном учреждении, большое значение для тренировок и подготовки к стартам имеет то, что дорогостоящий инвентарь в последние годы существенно обновился.

Сейчас юные пловцы готовятся к Чемпионату Северо-Западного федерального округа, который пройдет в конце октября в Ленинградской области.