890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пожарные оригинально поздравили жителей Карелии с Днем защитника Отечества (ВИДЕО)
24.02.2020 15:31
Арестованный экс-глава Минтранса Карелии подвергся пыткам? 1
24.02.2020 17:30
Неизвестные обстреляли иномарку в центре Петрозаводска 4
Сегодня 07:15
Почему нефрологи не работают в районных больницах Карелии? 3
24.02.2020 15:57
Небольшой снег и слабая метель ожидаются в Карелии во вторник
24.02.2020 17:00

К 100-летию Карелии издан альбом "Петроглифы Карелии"

Новости. Культура
12:02, 25 Февраля 2020
фото: правительство Карелии
Загрузка...

В Национальном музее состоится презентация книги "Петроглифы Карелии". Альбом издан в рамках поручений Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии.

Красочное научно-популярное издание знакомит читателей с петроглифами Карелии выдающимися памятниками древнего наскального искусства Северной Европы. На сегодняшний день это важнейший источник знаний о жизни и представлении об окружающем мире первобытных людей, населявших побережья Белого моря и Онежского озера более 6 тысяч лет назад. Признанием мировой ценности петроглифов Карелии стало их включение в 2018 году в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Альбом "Петроглифы Карелии" издан по заказу Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия и Республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Республики Карелия за счет средств федерального и республиканского бюджета.

Над созданием книги работал авторский коллектив, в который вошли известные деятели науки и искусства. Автором текста является Надежда Лобанова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора археологии Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН более 40 лет занимающаяся вопросами изучения, охраны и использования петроглифов Карелии.

Концепцию презентационного альбома разработал известный карельский фотограф Игорь Георгиевский. Он же является автором иллюстраций: фотографий, в том числе мозаичных, карт-схем расположения наскальных полотен, графических прорисовок. Аэрофотосъемка выполнена специалистом по мультимедийным технологиям Даниилом Бакалиным. В книге представлены фотографии рельефных копий петроглифов на рисовой бумаге художника Светланы Георгиевской. Дизайн и верстку книги выполнил художник-дизайнер Владимир Ваян.

Издание, вышедшее на двух языках (русском и английском) будет интересно как специалистам, так и всем интересующимся древней историей Карелии. Книга отпечатана в издательстве "Северный паломник" (г. Москва).

Презентация альбома состоится в Нацмональном музее Карелии 26 февраля в 16.00.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2020, 12:21
Финляндия хочет создать с соседним с Карелией регионом особую экономическую зону
19.02.2020, 08:40
Житель Карелии набрал кредитов и умер
20.02.2020, 11:08
Камеры зафиксировали сильную вспышку над одним из городов Карелии (ВИДЕО)
21.02.2020, 11:13
Водитель автобуса, в наркотическом опьянении катавший пассажиров по Петрозаводску, выдворен из страны
18.02.2020, 08:56
Премьер-министр задумал снизить платежи граждан по действующим ипотечным кредитам
22.02.2020, 10:52
"Пятерочка" в ближайшие месяцы откроет в Карелии 10 новых магазинов

Чтиво

Сегодня 12:13
Без политики
Костная клиника: кровь почистили - и вдруг отступил былой недуг
Метод внутривенной лазерной очистки крови (ВЛОК) часто называют "волшебной пилюлей" для организма.
Карелию записали в лузеры   2
Сегодня 11:37
Что подарить мужчинам на 23 февраля
20.02.2020 14:44
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о предстоящих поправках в Конституцию
19.02.2020 16:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»