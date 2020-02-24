К 100-летию Карелии издан альбом "Петроглифы Карелии"

В Национальном музее состоится презентация книги "Петроглифы Карелии". Альбом издан в рамках поручений Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии.

Красочное научно-популярное издание знакомит читателей с петроглифами Карелии – выдающимися памятниками древнего наскального искусства Северной Европы. На сегодняшний день это важнейший источник знаний о жизни и представлении об окружающем мире первобытных людей, населявших побережья Белого моря и Онежского озера более 6 тысяч лет назад. Признанием мировой ценности петроглифов Карелии стало их включение в 2018 году в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Альбом "Петроглифы Карелии" издан по заказу Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия и Республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Республики Карелия за счет средств федерального и республиканского бюджета.

Над созданием книги работал авторский коллектив, в который вошли известные деятели науки и искусства. Автором текста является Надежда Лобанова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора археологии Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН более 40 лет занимающаяся вопросами изучения, охраны и использования петроглифов Карелии.

Концепцию презентационного альбома разработал известный карельский фотограф Игорь Георгиевский. Он же является автором иллюстраций: фотографий, в том числе мозаичных, карт-схем расположения наскальных полотен, графических прорисовок. Аэрофотосъемка выполнена специалистом по мультимедийным технологиям Даниилом Бакалиным. В книге представлены фотографии рельефных копий петроглифов на рисовой бумаге художника Светланы Георгиевской. Дизайн и верстку книги выполнил художник-дизайнер Владимир Ваян.

Издание, вышедшее на двух языках (русском и английском) будет интересно как специалистам, так и всем интересующимся древней историей Карелии. Книга отпечатана в издательстве "Северный паломник" (г. Москва).

Презентация альбома состоится в Нацмональном музее Карелии 26 февраля в 16.00.