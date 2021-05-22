Кабинет обвиняемого во взятках председателя Петросовета Геннадия Боднарчука отдали первому заму мэра

Кабинет председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, который находится в СИЗО по обвинению в коррупционных преступлениях, заняла первый заместитель главы Петрозаводска Инна Колыхматова.

Об этом «Столице на Онего» рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский, который дал нашему изданию первое большое интервью в новой должности.

На вопрос, правда ли, что кабинет председателя Петросовета Геннадия Боднарчука забрали под нужды администрации, и теперь там работает первый заместитель главы Инна Колыхматова, Любарский ответил утвердительно.

Да, это так. Когда-то этот кабинет использовался первым замом главы, если помните, там работал Евгений Журавлев, и мы просто вернули все в первоначальный вид. Коллеги из Петросовета согласились, что для повседневной работы первому заму этот кабинет нужнее: идет большой поток людей, там есть возможность проводить сложные совещания. Теперь кабинеты мэра Петрозаводска и председателя Петросовета напротив друг друга. Он может оперативно зайти ко мне, я к нему.

Напомним, что обязанности председателя Петросовета в настоящее время исполняет Александр Ханцевич.

Полностью интервью читайте в авторской рубрике Натальи Захарчук «Кофе со сливками».