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Кабинет обвиняемого во взятках председателя Петросовета Геннадия Боднарчука отдали первому заму мэра

Новости. Общество
13:44, 23 Мая 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Кабинет председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, который находится в СИЗО по обвинению в коррупционных преступлениях, заняла первый заместитель главы Петрозаводска Инна Колыхматова.

Об этом «Столице на Онего» рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский, который дал нашему изданию первое большое интервью в новой должности.

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На вопрос, правда ли, что кабинет председателя Петросовета Геннадия Боднарчука забрали под нужды администрации, и теперь там работает первый заместитель главы Инна Колыхматова, Любарский ответил утвердительно.  

Да, это так. Когда-то этот кабинет использовался первым замом главы, если помните, там работал Евгений Журавлев, и мы просто вернули все в первоначальный вид. Коллеги из Петросовета согласились, что для повседневной работы первому заму этот кабинет нужнее: идет большой поток людей, там есть возможность проводить сложные совещания. Теперь кабинеты мэра Петрозаводска и председателя Петросовета напротив друг друга. Он может оперативно зайти ко мне, я к нему.

Напомним, что обязанности председателя Петросовета в настоящее время исполняет Александр Ханцевич.

Полностью интервью читайте в авторской рубрике Натальи Захарчук «Кофе со сливками».

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