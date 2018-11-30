Как банкротство ОТЗ обрушило статистику роста экономики Карелии

Министерство экономического развития Карелии объявило "не отражающей реальную ситуацию в экономике" официальную статистику о росте показателя чистого убытка, полученного организациями республики по итогам 9 месяцев 2018 года.

Ранее этот показатель опубликовал Карелястат, по данным которого сальдированный финансовый результат предприятий Карелии впервые оказался отрицательным – более 19 млрд. рублей чистого убытка.

В Минэке пояснили, что этот убыток сложился исключительно за счет показателей Онежского тракторного завода, который находится в процедуре банкротства.

То сказали в Минэке, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".