Как получить компенсации стоимости путевок в детские лагеря, разъяснили в Минобразования Карелии

Министерство образования Карелии подготовило разъяснения, как жители республики могут получить компенсацию половины стоимости путевок в детские лагеря.

Выплаты предусмотрены для тех, кто до 25 мая 2021 года купил путевки в стационарные лагеря круглосуточного пребывания, входящие в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации.

Чтобы получить компенсацию, необходимо направить заявление через сайт Госуслуг с 15 июня по 20 октября, но не ранее завершения смены. Поэтому родителя должны дождаться возвращения ребенка из лагеря. Выплаты положены за лагерные смены в период с 10 мая до 20 сентября 2021 года.

К заявлению, где указываются все необходимые сведения, надо приложить копию договора на покупку путевки и документа о подтверждении оплаты (при наличии). Если чека нет, заявление все равно примут. В этом случае, для подтверждения расходов, проверяющий свяжется с лагерем и запросит сведения о стоимости пребывания ребенка в смене.

Выплата может быть начислена только на карту «Мир», оформленную на заявителя.

Чтобы получить компенсацию, у заявителя и ребенка должно быть гражданство Российской Федерации. Обратиться за выплатой может тот, кто указан как «Покупатель» в договоре на приобретение путевки.

Размер выплаты составляет 50% от фактически понесенных расходов на отдых ребенка в лагере, но не более 20 тыс. рублей на одну смену за ребенка. Если ребенок отдыхает в двух и более сменах, то можно получить выплату за каждую смену. Аналогичное правило действует для тех, у кого двое или более детей. Количество заявлений, которое может подать каждая семья, не ограничено.