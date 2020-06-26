890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Новый шпиль с "золотой" звездой украсил ж/д вокзал Петрозаводска (ФОТО, ВИДЕО) 4
26.06.2020 15:45
Мужчина украл у жительницы Карелии чугунный бак с камнями 6
26.06.2020 18:00
"Город сдан. Как в сорок первом": в Петрозаводске жители Старой Кукковки выступили против застройщиков 19
26.06.2020 15:17
Парфенчиков объяснил рост числа заболевших COVID-19 в Карелии 2
Сегодня 10:50

Как разгорается политический конфликт в Сортавале

Новости. Политика
13:49, 27 Июня 2020
фото: Глава Сортавалы Сергей Крупин. © паблик Вести Приладожья
Загрузка...

Глава города не подписывает документы об объединении поселений, а депутаты горсовета не назначают дату выборов нового руководителя муниципалитета.

Казалось бы, после мартовского голосования политическая ситуация в приладожском городе Сортавала должна успокоиться. Городской совет оказался под полным контролем "Единой России", и больше ничто не мешает объединению двух соседних поселений – Сортавальского и Хелюльского, которое властям Карелии никак не удавалось осуществить при прежнем депутатском корпусе, распущенном республиканским парламентом в конце прошлого года. Однако на пути этого объединения неожиданно встал глава Сортавалы Сергей Крупин, который отказался подписывать решение о слиянии муниципалитетов, принятое новым горсоветом.

"Я против этого объединения, поскольку оно ударит по Сортавале и приведет к дополнительным расходам нашего бюджета", – пояснил свою позицию "Столице на Онего" сам Крупин.

Подробности читайте далее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
25.06.2020, 15:48
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
20.06.2020, 09:23
Прирост зараженных COVID-19 в Карелии выше общероссийского

Аналитика

26.06.2020 14:20
Обществоведение
Как жители Старой Кукковки вступили в борьбу с застройщиками 3
Уплотнительная застройка в Петрозаводске привела к конфликту жителей Старой Кукковки и представителей строительной компании, которая решила возвести в частном секторе высотные дома.
Депутаты Законодательного собрания прокомментировали отчет главы Карелии о результатах деятельности правительства республики за 2019 год
25.06.2020 18:33
Геннадий Боднарчук: "В вопросах качества компромиссы неприемлемы" 1
25.06.2020 12:40
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
23.06.2020 12:13
"Изжога после ягодного бизнеса" 1
22.06.2020 15:31
Вся аналитика

Чтиво

25.06.2020 12:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
17.06.2020 12:30
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»