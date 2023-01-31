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Как строится в Петрозаводске высотный дом с потрясающим видом на Онежское озеро (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:54, 27 Февраля 2023
фото: кадр из видео

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Узнали новости со строительной площадки жилого дома «Онегин» в Петрозаводске.

В Петрозаводске, на пересечении улиц Ригачина и Державина, всего в 5 минутах от Онежской набережной, компания «Баренц Групп» строит необычный высотный дом под названием «Онегин» (Onegin). Это название — не только отсылка к герою бессмертной поэмы Пушкина, но и, в первую очередь, — географическое обозначение жилого комплекса, который видовыми квартирами будет выходить прямо на Онежское озеро.

Строительные работы на площадке жилого дома «Онегин» идут полным ходом и по плану. Об этом рассказала Рая Данилевская, специалист отдела продаж компании «Баренц Групп».

В настоящее время строители приступили к остеклению квартир и утеплению фасада здания. В четвертой секции дома «Онегин» идут монолитные работы на этажах. Внутри дома идут электромонтажные работы и установка лестничных ограждений.

На этой стадии строительства у вас еще есть уникальная возможность купить квартиру в этом доме.

Обращаем внимание, что в районе, где строится «Онегин», — развитая и удобная инфраструктура — рядом Державинский лицей, поликлиника, набережная и парк, школы, детские сады, магазины — в шаговой доступности, много остановок общественного транспорта.

Онлайн-трансляцию хода строительства можно круглосуточно смотреть в сети. 

В паблике ВК ЖК «Онегин» вы узнаете больше о проекте, планировках, стоимости, а также можете забронировать квартиру в жилом доме «Онегин».

За более подробной информацией по наличию квартир и их стоимости можно обратиться к специалистам отдела продаж «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»
Адрес: город Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д. 1-А
ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042. Проектные декларации на сайте Barenz.group

Реклама / ИНН1001353360 / ООО «Специализированный Застройщик «Жилой комплекс «Онегин»

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