"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 31 марта.

9.00 – в водно-спортивном центре "Акватика" состоится республиканский турнир по волейболу в формате "МИКСТ 4+2" (11.00 – торжественное открытие турнира, в 18.00 – награждение победителей и призеров).

10.00 - в Карельском колледже культуры и искусств на ул. Калинина, 54 пройдет смотр-конкурс абитуриентов для поступления в Московскую театральную школу Олега Табакова.

12.00 - в ПетрГУ на пр.Ленина,33 пройдет церемония закрытия и подведения итогов Межрегиональной открытой научно-исследовательской конференции обучающихся "Будущее Карелии".

12.00 - в кинотеатре "Премьер" на ул. Правды, д.38-В состоится закрытие городского фестиваля школьных театров "Театральные ладушки".

14.00 - во Дворце спорта "Koral" на ул. Пограничойя, 50 откроются VIII Межрегиональные соревнования по художественной гимнастике среди детей в рамках Всероссийского смотра-конкурса "Динамо-детям России".

14.00 - в Agriculture_club на Первомайском пр., откроется выставка "Латиноамериканские иллюстраторы на малом формате".

14.00 - в Кондопоге, в молодежно-культурном центре состоится праздничный концерт, посвящённый Дню единения народов Беларуси и России – "Дружба без границ".

15.00 – в концертном зале Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио на ул. Свердлова, 25 состоится финал Республиканского конкурса патриотической песни "Песни, рожденные сердцем!"

15.00 - во Дворце творчества детей и юношества на ул. Красная, 8 пройдет торжественное закрытие II (XVIII) Всероссийской вокально-хоровой ассамблеи "Лаулу".

18.00 – в отеле Питер-Инн на пл. Гагарина, 1 пройдет республиканский конкурс по английскому языку "Равные возможности".

19.00 - в приходе римско-католической церкви в Петрозаводске на пр. Ленина, 11а состоятся торжественные богослужения по случаю праздника Пасхи западных христиан (Григорианская пасхалия).